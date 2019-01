100.000 Euro, die keiner will: Oberschleißheim bleibt auf Fördergeldern sitzen

Die Gemeinde Oberschleißheim will Hausbesitzern beim Aufhübschen der Parksiedlung finanziell unter die Arme greifen. Doch die interessieren sich anscheinend nicht für das Geld.

Oberschleißheim – Ob Urban Gardening, Kinderspielplätze oder behindertengerechte Hauseingänge: Hauseigentümer in der Parksiedlung haben Zugriff auf das Wohnumfeldprogramm (WUP), das privat veranlasste Sanierungsmaßnahmen zur Hälfte aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert. Anstrengungen der Gemeinde laufen bisher aber ins Leere.

Das hat man sich im Rathaus anders vorgestellt: Mit Hilfe des im März 2017 für Oberschleißheim beschlossenen Wohnumfeldprogramms hatte Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) gehofft, dem Sanierungskonzept Parksiedlung das „Tüpfelchen auf dem i“ zu verpassen. Wohnhäuser, Bürgerplatz, Grundschul-Schulhof und Erschließung West – alles neu, verkündete Kuchlbauer Ende November in der Bürgerversammlung. Genau der richtige Zeitpunkt also, um Hauseigentümern ein Werkzeug an die Hand zu geben, ihren Beitrag zu leisten: Das Wohnumfeldprogramm eben. Seit annähernd zehn Jahren ist die Parksiedlung Bestandteil der Bund-Länder-Initiative „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“. Als Maßnahme des Förderprogramms soll das WUP helfen, Wohn- und Lebensqualität im Quartier nachhaltig zu verbessern. Das Programm lockt mit beträchtlichen Zuschüssen.

In der Parksiedlung richtet sich das Angebot vor allem an Hauseigentümer und Eigentümergesellschaften. „Wenn Sie das Umfeld ihres Hauses renovieren wollen – Grünanlagen, Zuwege, Radabstellplätze, Müllhäuschen, Kinderspielplätze, Blumenbeete und mehr –, dann bekommen Sie dafür Förderung von bis zu 50 Prozent“, warb Kuchlbauer. Die anfängliche Euphorie läuft bislang aber ins Leere. Trotz, wie es heißt, vielversprechender Gespräche mit Interessenten ist im auslaufenden Jahr nicht eine einzige Maßnahme beantragt worden. Pro Jahr hält Oberschleißheim 100 000 Euro für WUP-Projekte bereit. „Wir warten noch immer auf Hauseigentümer“, wunderte sich unlängst erst Deniz Ugurlu. Die so nicht erwartete Zurückhaltung der Hauseigentümer versucht der stellvertretende Bauamtsleiter mit womöglich fehlendem Wissen über das WUP zu erklären. „Teilweise sitzen Eigentümer ja auch in Norddeutschland.“ Nach Informationen der Gemeinde sind die betreffenden Eigentümer und Eigentümergesellschaften aus der Parksiedlung allesamt angeschrieben worden. Ugurlu berichtet zudem von mehreren „Eigentümergesprächen“. Von den Leuten habe man seitdem allerdings nichts mehr gehört. Dabei wolle man es nicht belassen, kündigte der Bauamts-Vize an: „Im neuen Jahr werden wir noch mal aktiv auf Hauseigentümer zu gehen.“

Alle Informationen zum WUP auf der Homepage der Gemeinde Oberschleißheim