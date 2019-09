Sattelzug geschnitten: Betrunkener verursacht auf A99 verhängnisvolle Kettenreaktion

Ein betrunkener BMW-Fahrer hat einen schweren Unfall auf der A99 an der Autobahnanschlussstelle Neuherberg bei Oberschleißheim verursacht. Insgesamt waren vier Fahrzeuge verwickelt.

Oberschleißheim - Der 44 Jahre alte BMW-Fahrer aus dem östlichen Landkreis München war, wie die Polizei berichtet, am Freitag gegen 16.40 Uhr an der Anschlussstelle Neuherberg auf die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg aufgefahren. Beim Versuch, noch vor einem Sattelzug, der auf der zweiten Fahrspur fuhr und von einem 67-Jährigen gelenkt wurde, den Fahrstreifen zu wechseln, stießen der Sattelzug und der BMW zusammen.

Der 44-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrspur ab. Dabei stieß er mit dem Toyota einer 27-jährigen Olchingerin zusammen, die ihrerseits die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mit dem Audi eines 47-Jährigen aus dem Landkreis Erding kollidierte.

Trotz der verhängnisvollen Kettenreaktion mit vier verunfallten Fahrzeugen gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf insgesamt 13.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 44-jährige BMW-Fahrer betrunken hinterm Steuer gesessen.

Tragischer verlief ein Unfall am Sonntagmorgen auf der A95 bei Schäftlarn. Die Bilanz: Ein Toter und ein Schwerverletzter.

