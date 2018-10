Dachauer (25) schläft Rausch am Steuer aus 

Dumm gelaufen: Mit zwei Promille ist ein Dachauer am Steuer eingenickt, als er am Bahnübergang warten musste. Dabei wurde er ausgerechnet von der Polizei beobachtet.

Mit zwei Promille Alkohol saß ein 25-Jähriger aus Dachau am Steuer seines Wagens, als er am Sonntag in der Früh um 4.50 Uhr am Bahnübergang Oberschleißheim warten musste. Während der Wartezeit schlief er ein – und verpasste, wieder loszufahren, wie die Polizei mitteilt.

Dumm nur, dass direkt hinter dem Dachauer ein Polizeiauto am Bahnübergang wartete. Die Beamten wunderten sich, dass der 25-Jährige nicht losfuhr, kontrollierten ihn und stellten Alkoholgeruch im Atem fest. Das Ergebnis war eindeutig. Zu allem Überfluss hatte der Mann außerdem keine gültige Fahrerlaubnis. Er musste die Autoschlüssel abgeben und zur Blutentnahme.