Apfelkuchen in Oberschleißheims urigstem Café

Mit ihren liebevoll gebackenen Kuchen verführt Monika Hofmann die Kunden. © Gerald Förtsch

Lust auf neue Sommerrezept-Ideen? Gastronomen und Hobbyköche haben uns mit in ihre Küche genommen. Heute backt Monika Hofmann vom Café zum Schloss in Oberschleißheim einen Apfel-Vanille-Streusel-Kuchen.

Oberschleißheim – Wer das Café zum Schloss nicht kennt, kann leicht daran vorbeilaufen. So unscheinbar liegt es an der viel befahrenen Dachauer Straße in Oberschleißheim, etwas zurückversetzt vom Gehweg. Auf den zweiten Blick ist aber klar, dass hier ein gemütlicher Ort mit großer Kuchenauswahl ist: „Ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos“, steht an der Hauswand. Das sagt schon alles. Denn der Kuchen von Monika Hofmann steht im Zentrum des Familienbetriebs. Heute backt die 66-Jährige ihren Apfel-Vanille-Streusel-Kuchen.

Hier geht’s persönlich zu: Verena Hofmann hat zu den Kuchen auch eine besondere Verbindung, denn die backt ihre Mutter. © Gerald Förtsch

Urige Gemütlichkeit mit Nostalgie-Gefühl

Herrlich urig ist der Flair im Café zum Schloss. Schon das Porzellan ist eine Einladung zur Gemütlichkeit. Da servieren die Bedienungen den Kaffee in hübschen Porzellantassen. Jeder Gast bekommt ein anderes Exemplar. Zum bunt zusammengewürfelten Sammelsurium tragen die Kunden selbst etwas bei. „Die Leute bringen Tassen, Teller oder Kannen mit“, erzählt Verena Hofmann, die Betreiberin.

Das Motto steht in roten Lettern an der Hauswand. © Gerald Förtsch

Ein ganzer Korb voll hellgrüner Frühäpfel steht in der Küche – die schneidet ihre Mutter Monika Hofmann in dünne Scheiben: „So frisch gepflückt, geben sie dem Kuchen ein besonderes Aroma.“ Die Küchenmaschine rührt Butter, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz schaumig, dann fügt die Kuchenbäckerin nach und nach die Eier hinzu, lässt den Teig noch lange rühren, bis sie das Dinkelmehl untermischt.

Das Rezept: Apfel-Vanille-Streusel-Kuchen Zutaten: 250 g Butter, 250 g Zucker, 1 TL Vanillezucker, 1 Prise Salz, 5 Eier, 250 g Dinkelmehl, 2 TL Backpulver, 1 kg säuerliche Äpfel, 2 TL Zimt, 2 EL gemahlene Nüsse, 1/2 L Milch, 1 Packung Vanillepuddingpulver. Für die Streusel: 125 Dinkelmehl, 75 g Butter, 75 g Zucker. Zubereitung: • Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren, nach und nach fünf Eier dazugeben, Mehl mit Backpulver vermischen und unterrühren.

• Zwei Drittel des Teigs in die Backform füllen, die Nüsse darauf verteilen.

• Äpfel in dünne Scheiben schneiden und ein Drittel von ihnen auf den Nüssen verteilen, mit Zimt bestreuen.

• Aus Milch und Puddingpulver nach Anweisung Pudding kochen, erkalten lassen und auf die Äpfeln streichen.

• Den restlichen Teig mit dem zweiten Drittel der Äpfel vermengen und auf den Pudding verteilen. Darauf das letzte Drittel der Äpfel legen.

•Zuletzt die Streusel verteilen und den Kuchen bei 160 Grad etwa 70 Minuten backen.

Früchte aus dem eigenen Garten

Zweimal in der Woche backt Monika Hofmann und produziert dann 13 Kuchen am Stück. Die Kunden lieben ihren Marmorkuchen, aber ganz besonders ihre Obstkuchen. Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Rhabarber oder Beeren aller Art – die Früchte wachsen in den beiden Gärten der Familie in Anzing und Gunzenhausen. Da helfen beim Ernten auch die Männer der Familie mit. Die Früchte werden mit Bedacht gelagert oder eingefroren. So kann Monika Hofmann das ganze Jahr über auf ihr Obst zurückgreifen, auch für ihre selbst gekochten Marmeladen, die sie im Café anbietet.

Ein bisschen retro: Jede Tasse ist anders. © Gerald Förtsch

Ihre Tochter Verena hat in 6,5 Jahren zahlreiche Stammkunden gewonnen: „Viele wollen immer genau dasselbe, ihren Käsekuchen, den Kaffee schwarz, Aperol Spritz oder einen Prosecco dazu.“ Daneben sind es die Radfahrer, die auf einen Orangensaft anhalten, oder Familien, die sich im Sommer ein Eis holen, das Verena Hofmann ebenso wie ihre Torten vom Konditor bezieht. „Für die Dinkelkuchen ist aber Mama zuständig“, sag die 31-Jährige.

Frühstück auf der Terrasse

Eine Besonderheit ist das reiche Frühstücksangebot. Denn was ist schöner, als ausgiebig zu frühstücken. Freitags und am Wochenende haben die Gäste dazu Gelegenheit, und damit es den Kindern nicht langweilig wird, gibt es eine Spielecke mit Bilderbüchern und Autos und im Garten einen Spielplatz. Gerade im Sommer punktet hier die kleine Terrasse.

Verspielt dekoriert: Das lieben die Gäste am Café am Schloss besonders. © Gerald Förtsch

Nostalgie pur strahlt die verspielte Einrichtung aus. Der Gast fühlt sich in eine Puppenstube versetzt und nimmt in Sesseln an gehäkelten Tischdecken Platz. Hier eine Lampe, dort selbst gepflückte Blümchen – „Nullachtfünfzehn gibt es bei uns nicht“, sagt Verena Hofmann. Inzwischen backt der Kuchen im Ofen und ein köstlicher Apfel-Vanille-Duft erfüllt den Raum.