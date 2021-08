Befreites Aufleben

Open-Air am Bürgerplatz

Oberschleißheim – Weit vor Beginn der Veranstaltung hat der Bürgerplatz sich gefüllt. Nach Monaten sozialer Abstinenz drängten die Leute voller Vorfreude zum ersten Open Air seit eineinhalb Jahren in Oberschleißheim.

Seit dem Auftritt der Express-Brass-Band im vergangenen Spätsommer, als Corona die Menschen hatte kurz durchatmen lassen, ist das öffentliche Leben in Oberschleißheim an den Auswirkungen der Pandemie nahezu erstickt. Letzten Freitag auf dem Bürgerplatz war ein fröhlich-erleichtertes Aufleben zu spüren. Ein Bär mag sich so fühlen, der nach dem Winterschlaf auf einer Blütenwiese voller Honig aufwacht. Eine verdorrte Seele, der die verloren geglaubte Liebe begegnet. Oder alte Beat-Musiker, die sich nach Jahren der Trennung wieder vereinen. Doch dazu später.

„Immer nur daheim, da wirst du doch krank“

Auf Ilse (67) und Kurt (66) passt ein wenig von Allem. Eine ganze Weile, bevor die „Clouds“ aus München ihre Instrumente zu stimmen beginnen, lassen sich die beiden an einem der 40 Tische, unweit der Bühne, nieder. Allzu lange hätten sie es wohl nicht mehr ausgehalten. „Immer nur daheim. Da wirst Du doch krank“, sagt Ilse und lacht wie befreit.

300 Leute genießen die entspannte Stimmung

Ein bisschen Spazierengehen, Radlfahren, mal ein paar Gewichte stemmen, wie Kurt meint: „Um fit zu bleiben.“ Aber auch die Seele verlangt nach Nahrung. „Mein Social Live war total runtergefahren.“ Ilse lacht schon wieder und wirft dabei den Kopf von einer Seite zur nächsten. Als würde sie jeden Gedanken an Corona aus den Erinnerungen abschütteln wollen. Das Open Air hat Publikum nicht nur aus Oberschleißheim auf den Bürgerplatz gelockt. Ilse kommt aus München, Kurt wohnt in Unterschleißheim. Mit etwa 300 Leuten ist das Maximum erreicht. Ganz ohne AHA-Reglementarium geht es dann doch nicht, wie Gaby Hohenberger vom Kulturteam der Gemeinde erläutert.

Die „Clouds“ - seit zehn Jahren wieder vereint

Trotz Masken am Platz, außer an den Tischen, und etwas Abstand halten: Das hier ist besser als gar nichts. Die „Clouds“ legen los wie der Teufel. Joe Cocker, Stones, CCR und die Beatles. „Hat jeder was zu trinken“, ruft Jay ins Mikro, dem nach über 50-jähriger Band-Geschichte inzwischen ein paar Locken fehlen. Überhaupt scheinen ältere Semester auf dem Bürgerplatz zu überwiegen.

Die „Clouds“ (siehe Kasten) stehen stellvertretend für das, was am Freitag auf dem Bürgerplatz geschah. In den Sechzigern als Beat-Band gegründet, gelangten sie in der Schwabinger-Szene zu Ehren. Nach 42-jähriger Trennung flammte die alte Liebe 2011 wieder auf. Was in den Leuten auf dem Bürgerplatz vorging, wissen die „Clouds“ nur zu genau. Ilse vermag kaum mehr die Füße still zu halten. Die blonden Haar wippen im Takt. Die Stimmung auf dem Platz ist bärig. Auch den Jüngsten gefällt’s. Nur ein paar Meter weiter hüpft eine kleine Schar Kinder herum, direkt vor den riesig wirkenden Boxen.