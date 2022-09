Autoschlüssel aus Kfz-Werkstatt gestohlen: 24-Jähriger mit Polizeihubschrauber gesucht

Von: Max Wochinger

Am vergangenen Freitag war ein Mann in eine Kfz-Werkstatt in Oberschleißheim eingebrochen und hat mehrere Autoschlüssel gestohlen. (Symbolbild) © McPHOTO/B. Leitner/Imago

Am Freitag war der Dieb in eine Werkstatt in Oberschleißheim eingebrochen und hat mehrere Autoschlüssel gestohlen. Die Polizei hat ihn nun festgenommen.

Oberschleißheim - Der Täter war in den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag gewaltsam in die Werkstatt im Bereich der Mittenheimer Straße eingebrochen und entwendete mehrere Fahrzeugschlüssel. Dabei wurde der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter gestört, er flüchtete in Richtung des S-Bahnhofs Oberschleißheim.

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über Oberschleißheim. Die Maßnahmen blieben aber zunächst erfolglos. Noch vor Ort wurden die Ermittlungen von der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen und „umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt“, so die Beamten.

24-Jähriger in der Nähe des Tatorts festgenommen

Diesmal mit Erfolg: Das zuständige Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) konnte einen 24-jährigen Afghanen als Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann ohne Wohnsitz in Deutschland wurde am Montag von Beamten der Polizeiinspektion Milbertshofen in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Vorgeworfen wird ihm nun unter anderem der besonders schwere Fall des Diebstahls. Mittlerweile wurde der 24-Jährige von der Staatsanwaltschaft entlassen.