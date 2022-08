Um 15 Prozent: Gemeinde erhöht Kindergartengebühren – Auch Hort-Caterer verlangen mehr

Von Andreas Sachse schließen

Die Gemeinde Oberschleißheim erhöht ihre Kindergartengebühren. Auch die Hort-Caterer kündigen eine Preissteigerung an.

Oberschleißheim – Die Gebühren in den Oberschleißheimer Kindergärten steigen. Denn auch die Gemeinde muss immer mehr für den Betrieb der Tagesstätten bezahlen. Zeitgleich wollen Caterer die Preise für die Mittagsverpflegung in zwei Horten erhöhen.

Seit mittlerweile sieben Jahren hat man die Gebühren für Kindergärten in Oberschleißheim nicht mehr angepasst. Allein der allgemeinen Preissteigerung wegen sind die Betriebskosten für Kindertagesstätten in den zurückliegenden Jahren ordentlich aufwärts geklettert. Dazu kommen Schleißheims maue Finanzlage, die Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Die in Kindergärten seit 2015 aufgelaufenen Defizite der verschiedenen Träger gleicht die Gemeinde aus.

Neue Sätze gelten ab 1. September

Um die Betriebskostendefizite in den Kindergärten auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, steigen die Gebühren für die Eltern nun um durchschnittlich 15 Prozent. Die gewohnten Zuschüsse in Höhe von 100 Euro bleiben Eltern mit Kindern ab 3 Jahren erhalten, sodass der Gebührenanstieg halbwegs verträglich scheint. Für ein Kind, das vier bis fünf Stunden Betreuung erfährt, erhöhen sich die Aufwendungen von 116 auf 132 Euro. Abzüglich des staatlichen Zuschusses müssen die Eltern künftig also 16 Euro drauflegen. Die Sätze steigen mit der Dauer der Betreuung. Bei neun bis zehn Stunden sind 192 statt bisher 166 Euro fällig.

Sämtliche Träger von Kindergärten in Schleißheim stimmten der Regelung zu. Die neuen Sätze gelten ab 1. September. Dass die Gebühren in Kindergärten erhöht werden sollen, um Defizite bei den Trägern zu senken, hatte sich bereits Anfang Juli angekündigt. Dass Kinderhorte nachziehen würden, ist neu.

Obendrein will der Caterer des Horts in der Parksiedlung ab 1. September das Essensgeld erhöhen. Der für den Kinderhort in der Jahnstraße zuständige Verpfleger zieht zum 1. Januar nach. Die monatliche Pauschale steigt im Hort Parksiedlung um 2 auf 77 Euro. Die Beträge für die Jahnstraße sind noch nicht bekannt. Zuständig ist der Caterer, der das Sehbehindertenzentrum in Unterschleißheim beliefert. Gemeinderäte wie Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) regten an, bloß einen Caterer für alle Kitas zu verpflichten, um Kosten zu sparen. Anscheinend aber halten sich die Preisunterschiede bei verschiedenen Caterern im Rahmen. Die für die Nachbarschaftshilfe tätige Irene Beck (FDP) sprach von kleineren Beträgen: „Die Differenz ist nicht riesengroß. Es geht nur um ein paar Euro.“

