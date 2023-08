Bis zu 50 Meter weit und 40 Meter tief: Mit „Aqua-Eye“ steigen Rettungschancen für Ertrinkende

Von: Bert Brosch

Mitglieder der Wasserwacht Lohhof beim Einsatz an der Ruderregattastrecke. Links vorne ist Dennis Poyda zu sehen, vor sich das „Aqua-Eye“. © Bert Brosch

Die Ortsgruppen der Wasserwacht sind seit Kurzem deutlich besser ausgerüstet als: Mit dem Ultraschallgerät Aqua Eye können sie Ertrinkende viel schneller finden.

Landkreis – Michael Boer steht im hüfthohen Wasser und dreht sich langsam. In der Hand, knapp unter der Wasseroberfläche, hält er „Aqua-Eye“. Wäre jemand in einer Entfernung bis zu 50 Meter ertrunken, bekäme er ein klares Signal auf das Display. Seit Kurzem setzt die Wasserwacht die Ultraschallgeräte ein.

Die Seen rund um München werden von sieben Ortsgruppen der Wasserwacht betreut, die zum Bayerischen Roten Kreuz gehört. So auch die Seen in Ober- und Unterschleißheim, der Feringa-, Feldmochinger- und Heimstettener See. Sie alle haben seit Mitte Juli neuartige Rettungsgeräte zum Auffinden von Ertrinkenden im Einsatz: das Aqua-Eye. Rund 7000 Euro kostet jedes Gerät des kanadischen Herstellers, das mit Sonar- oder Ultraschallwellen Gegenstände in einem Radius von 180 Grad, bis zu 50 Meter weit und bis zu 40 Meter tief unter Wasser aufspüren kann.

Geld von der Kreissparkassen-Stiftung

Finanziert wurden diese Geräte, die auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft einsetzt, von der Kreissparkassen-Stiftung. Insgesamt acht Seen wurden rund um München mit je einem Gerät bestückt. „Im vergangenen Jahr starben in Bayern 69 Menschen an Badeseen – einige davon hätte man mit Aqua-Eye sicher retten können“, sagt Dennis Poyda. Er leitet die Wasserwacht in Lohhof. Normal macht sie an jedem Wochenende und Feiertagen im Sommer Dienst mit bis zu acht Männern und Frauen am Unterschleißheimer See. An diesem Wochenende sind sie jedoch an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim, weil drei Tage lang eine Wettfahrt nach der anderen stattfindet.

Wenn die Wasserretter die Meldung erhalten „Ertrinkende Person“, dann zählt jede Sekunde, das Zeitfenster für das Überleben ist sehr knapp. Vermisste Personen müssen sehr schnell gefunden und geborgen werden. „Schon nach wenigen Minuten sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Untergegangenen lebend zu finden, fast gegen Null“, sagt Poyda. Daher sind die Mitarbeiter der Wasserwacht sehr froh, das neue Hilfsmittel einsetzen zu können.

In fünf Minuten bis zu 8000 Quadratmeter See durchsuchen

Poyda kann sich an zwei Ertrinkende in den vergangenen Jahren am Unterschleißheimer See erinnern. „Im Jahr 2016 sind zwei Menschen untergegangen, nur einen konnten wir retten. Am Pfingstmontag in diesem Jahr ist ein Mann ertrunken. Den Körper fand die Münchner DLRG, die das Aqua-Eye zufällig testete, zwar schnell, aber es war leider zu spät“, sagt Poyda. Mit dem neuen Sonarhelfer können sie in fünf Minuten bis zu 8000 Quadratmeter See absuchen, in einer Entfernung bis zu 50 Meter und bis in so große Tiefen, die in den Seen rund um München gar nicht erreicht werden. „In Unterschleißheim haben wir an guten Sommertagen 5000 bis 7000 Badegäste, das ist schon eine ganze Menge. Das Gute an Aqua-Eye ist, dass etwa Fahrräder, Felsen oder eine Betonplattform, wie wir sie in Unterschleißheim für die Taucher haben, klar von einem menschlichen Körper unterschieden werden“, sagt Poyda. Aqua-Eye findet Menschen unter Wasser und zeigt sie als Umriss auf dem Display deutlich an – egal ob tot oder lebendig. „Mit diesen Geräten steigt unsere Chance, Leben zu retten, wesentlich an“, ist sich Poyda sicher.

Gezielt lostauchen

Während der Suche durch die Wasserwacht haben sich die Rettungstaucher fertiggemacht und können dann gezielt lostauchen, müssen nicht mehr im trüben Wasser bei Sichtweiten von wenigen Metern herumsuchen. Ende Juli findet noch ein spezielles Training der Wasserwacht Lohhof statt, damit sich möglichst viele von ihnen mit dem Einsatz von Aqua-Eye auskennen.

Michael Boer mit dem „Aqua-Eye“: Innerhalb weniger Minuten kann er damit große Flächen im See nach Ertrinkenden n absuchen. © bb