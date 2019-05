Bürgerentscheid zur Straßenunterführung: Alle Infos im Überblick

Der Bürgerentscheid in Oberschleißheim soll eines der Reizthemen beheben: Die Schranke an der B471.

Showdown an der Schranke

von Andreas Sachse

Am Sonntag steht in Oberschleißheim die Entscheidung über die Straßenunterführung an der B471 an. Im Vorfeld des Bürgerentscheids haben wir alle wichtigen Fragen beantwortet.