Bürgermeister empört: Oberschleißheimer Gemeinderat will ihm das Recht für Personalentscheidungen entziehen

Von: Andreas Sachse

Teilen

Bürgermeister Markus Böck (CSU) ist verärgert über die mehrheitliche Entscheidung. © gefö

Dass der Gemeinderat in Oberschleißheim künftig bei Personalentscheidungen künftig Entscheidungsbefugnis beansprucht, das gefällt Bürgermeister Christoph Böck ganz und gar nicht.

Oberschleißheim – Ob und wer im Schleißheimer Rathaus angestellt wird, das will der Gemeinderat künftig bestimmen. Er zieht die Entscheidungsgewalt über neues Verwaltungspersonal an sich. Bürgermeister Markus Böck (CSU) reagiert empört und kündigte an, den Beschluss des Rats prüfen zu wollen.

Böck sieht die Souveränität seines Amts beschädigt. Die Hoheit über Stellen-Ausschreibungen und Einstellungen obliege Kraft der gemeindlichen Geschäftsordnung dem Bürgermeister. Der Gemeinderat sei nicht befugt, ihm angetragene Aufgaben zu entziehen, argumentierte Böck in der jüngsten Sitzung. Der Beschluss kratze an der Würde des Amts. „Ich frage mich, wofür wir als Gemeindeverwaltung noch gebraucht werden“, sagte der Rathauschef.

„Gute Leute gesucht“

Kritiker der Regelung sehen die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bedroht. Aufgrund des Beschlusses müsse man mit „unnötigen Verzögerungen“ rechnen, sagte CSU-Sprecherin Stefanie Haselbeck. Bürgermeisterliche Aufgaben an sich zu ziehen, betrachtet Peter Benthues (CSU) als anmaßend. Böck und sein Team seien per se zu Sparsamkeit und nachhaltigem Wirtschaften verpflichtet. Sebastian Riedelbauch (ÖDP) gar ahnt einen Qualitätsschwund beim Personal: „Gute Leute sind gesucht.“ Die Gefahr, zu viel Zeit zu verlieren, da der Gemeinderat allenfalls monatlich tagt, sei evident.

Die mehrheitlich gefasste Entscheidung (13:10 Stimmen) geht auf einen Antrag von SPD und FDP zurück. Beide Fraktionen verwiesen auf die angespannte Haushaltslage. Der Beschluss, neue Jobs in der Verwaltung durch Beratung im Gemeinderat zu legitimieren, beinhaltet zudem einen Einstellungsstopp „für alle Stellen der Gemeinde“.

Personalbudget wächst

SPD-Sprecherin Irene Bogdain begründete den Antrag mit dramatisch gestiegenen Personalausgaben. Das Budget habe sich seit 2014 um 65 Prozent auf 7,6 Millionen Euro erhöhte Budget. Das gefährde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde. „Die aktuelle finanzielle Situation erlaubt es nicht, unbesetzte Stellen einfach wieder zu besetzen“, sagte Bogdain. Der Gemeinderat sollte vor jeder Ausschreibung informiert werden, weshalb die jeweils neue Stelle unbedingt erforderlich sei.

FDP signalisiert Entgegenkommen

Nach zum Teil deutlichem Widerhall aus den Fraktionen signalisierte die FDP ein Entgegenkommen: „Es geht uns nicht darum, eine neue Bürokratie zu schaffen“, sagte Dritter Bürgermeister Casimir Katz. Man wolle lediglich anregen, Alternativen in Erwägung zu ziehen. Anstatt Stellen neu zu besetzen, möge man zunächst über eine Umbesetzung nachdenken. „Das heißt nicht, dass wir nicht zustimmen“, ergänzte Irene Beck, Fraktionssprecherin der Liberalen. Man könne über alles reden.

Kitapersonal bleibt von Beschluss ausgenommen

Auf dringende Empfehlung des Bürgermeisters bleibt Personal für die Kinderbetreuung von dem Beschluss ausgenommen: „Wir müssen einen Betreuungsschlüssel erfüllen“, so Böck. Die Anzahl der Stellen ist vorgegeben. Auch für die Gemeindeverwaltung gibt es einen Stellenplan. Der neuen Regelung vermag Böck schon von daher nichts abzugewinnen; denn: „Der ist vom Gemeinderat verbindlich beschlossen.“ In den Augen des Bürgermeisters bedeutet der Beschluss eine „massive Bremse im Verwaltungsalltag“. Gute Leute zu finden, werde zusehends schwer. „Wir würden uns ganz massiv schwächen.“ Schon weil der Beschluss der Geschäftsordnung widerspreche, will Böck ihn auf Herz und Nieren überprüfen.