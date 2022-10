Bundespolizist schnappt zwei Burschen aus der Graffiti-Szene

Von: Charlotte Borst

Symbolbild / Bundespolizei © Bundespolizei

Ein Bundespolizist hat zwei Grafitti-Sprayer auf frischer Tat ertappt und nach kurzer Flucht auch geschnappt.

Oberschleißheim - Nach einer kurzen Verfolgungsjagd griff der Beamte am vergangenen Freitag am Bahnhof Oberschleißheim beide Jugendliche auf. Denn er war ihnen schon länger auf der Spur: Am 30 Juli hatten die zunächst noch unbekannten Jugendlichen großflächig zwei Treppenaufgänge am S-Bahnhof Oberschleißheim besprüht. Auf seinem Heimweg vom Dienst hatte ein Beamter der Bundespolizei die Schmierereien bemerkt, die am Abend zuvor noch nicht da waren. Er leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Mehr als zwei Monate später stellte der 27-jährige Beamte, der in Oberschleißheim wohnt, die Schmierfinken am selben Haltepunkt auf dem Weg zum Dienst. Eine Videoauswertung vom 30. Juli erbrachte, dass ein Jugendlicher die Wände besprühte, wahrend ein zweiter Schmiere stand. Die Ermittler konnten die beiden Personen jedoch nicht identifizieren. Am vergangenen Freitag befand sich der Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst, als er am S-Bahnhof Oberschleißheim einen der beiden Jugendlichen erblickte und zweifelsfrei wiedererkannte. Er stellte dessen Identität fest und konfrontierte ihn mit dem Tatvorwurf der Sachbeschädigung.

Auch der zweite Tatverdächtige war nicht weit: Er wartete vor dem Bahnhof auf seinen Freund und flüchtete, als ihn der Beamte ansprach. Der Bundespolizist holte ihn jedoch ein und nahm ihn vorläufig fest.

Bei den Graffiti-Sprayern handelt es sich laut Polizei um einen 14-Jährigen aus Unterschleißheim und einen 16-Jährigen aus Oberschleißheim. Die durch die Besprühung verursachte Schadenshohe wird mit 550 Euro beziffert.