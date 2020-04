Schleißheim setzt den Rotstift an: Diese Projekte werden aufgeschoben

Die Steuereinnahmen brechen ein und so muss Schleißheim auch bei den Ausgaben sparen. Gleich mehrere geplante Anschaffungen und Projekte sind vorerst auf Eis gelegt.

Oberschleißheim – Vom Materialschrank für die Feuerwehr bis zu Spielgeräten, auf die Kindergärten dringend wartet: Alles gestoppt! In ihrer Not hat die Gemeinde den Haushalt eingefroren. Die am Dienstag verhängte Sperrfrist währt wohl bis Juni, bis zur Verabschiedung eines Nachtragshaushalts.

Bis dahin läuft Oberschleißheim auf Notstrom. Während einer Haushaltssperre muss jede Ausgabe genehmigt werden. Hiervon ausgenommen sind gesetzliche Verpflichtungen, sogenannte Pflichtaufgaben, wie Abwasserbeseitigung, Gebäude- und Straßenunterhalt.

Kämmerer sieht Liquidität gefährdet

Kämmerer Thomas Oßwald fürchtet um die Liquidität der Gemeinde. Traditionell zählt Oberschleißheim zu den sechs bis acht einnahme-schwächsten Landkreis-Kommunen. Das Coronavirus ist da nicht eben hilfreich.

Wie Oßwald dem Gemeinderat mitteilte, sind Gewerbesteuern im ersten Jahres-Quartal um mehr als 50 Prozent eingebrochen. „Wegen der Covid-19-Pandemie sind bereits jetzt starke Auswirkungen zu spüren.“ Das erwartete Jahresaufkommen korrigierte er von 7,3 Millionen auf 5,9 Millionen Euro runter. Ähnlich dramatisch sieht es bei der Einkommenssteuer aus, dem mit 9,4 Millionen Euro wichtigsten Posten auf der Haben-Seite.

Bürgermeister bittet um Stundung der Kreisumlage

Um laufende Ausgaben decken zu können, muss Oßwald monatlich 2,1 Millionen Euro aufbringen. Vor dem Hintergrund der Prognose des Gemeinde- und Städtetags mit landesweiten Steuereinbrüchen um die 30 Prozent, vermag Oßwald Liquidität nicht zu gewährleisten. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) bat beim Landratsamt bereits um Stundung der Kreisumlage, dem mit 7,2 Millionen Euro größten Ausgabeposten nach den Gehältern (6,7 Mio. Euro).

Finanzhilfen kann die Gemeinde nicht vor Ende August beantragen. Erst dann sei das Ausmaß an Steuerausfällen ersichtlich, so Oßwald. Zuvor müssen außerdem Rücklagen (8,2 Mio. Euro) aufgebraucht, Kassenkredite ausgeschöpft sein. Die seit Jahren erfolgreich um Entschuldung bemühte Gemeinde stünde mit bis zu 5,1 Millionen Euro neu in der Kreide. Peter Benthues (CSU) fordert den Freistaat auf, „die Gemeinden nicht im Regen stehen zu lassen“.

Wird die Mittenheimer Brücke trotzdem saniert?

Um Ausgaben zu reduzieren, sind Mitarbeiter aufgerufen, Überstunden abzubauen, Urlaub zu machen. Die Möglichkeiten sind weitgehend ausgeschöpft. Seitdem ist man im Rathaus bemüht, erteilte Aufträge zu stoppen: Die Reparatur von Schultoiletten, die Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof; Anschaffungen wie Outdoor-Spielgeräte für die Soziale Staat sind verschoben. Großprojekte wie die Modernisierung der Schule in der Parksiedlung (2,3 Mio Euro) sind ebenso betroffen. Über die Sanierung der Mittenheimer Brücke und das Hallenbad entscheidet der Nachtragshaushalt.

Nicht wenige Gemeinderäte gehen davon aus, auf Jahre mit den Folgen der Corona-Krise wirtschaften zu müssen. „Es ist nicht zu erwarten, dass wir nach der Krise das alte Niveau erreichen“, sagte Peter Lebmair (CSU). Sonderwünschen einiger Räte wie einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für Senioren am Bahnhof oder moderner IT-Ausstattung in Schulen, schob Lebmair brüsk einen Riegel vor. Kämmerer Oßwald hatte soeben erst angekündigt, Geld von dem für Investitionen zuständigen Vermögens- in den Verwaltungshaushalt zu transferieren. „Das ist Leben von der Substanz“, rief Lebmair alle Fraktionen zu rigider Haushaltsdisziplin auf.

