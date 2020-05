Vermieter will Pacht nicht stunden: Feldmochinger Hof steht vor dem Aus

Dem Feldmochinger Hof droht das Aus. Der Vermieter, die Stiftung der Raiffeisenbank München-Nord, ist nicht bereit, die Pacht in Höhe von monatlich 18742,50 Euro zu stunden.

Feldmoching/Oberschleißheim – Mehrere Versuche der Wirtsleute, mit der Stiftung ins Gespräch zu kommen, blieben erfolglos. Ludwig und Sandra Rettinger bangen um ihre Existenz. Ende März bot die Stiftung die Auflösung des Mietvertrags an. Das Paar hatte zuvor eine Online-Petition zur „Rettung des Feldmochinger Hofs“ gestartet. In kaum zwei Wochen war das Ziel erreicht, 1000 Unterstützer zu mobilisieren. Inzwischen sind es 1144 Unterschriften. Für die Stiftung offenbar Anlass genug, das Vertrauensverhältnis als zerrüttet darzustellen.

Wirt will einer Auflösung des Pachtvertrags nicht zustimmen

Der Feldmochinger Hof zählt zu den traditionsreichsten Wirtschaften der Region. Rettingers führen das Haus seit 2010. Dass die Stiftung nicht einmal bereit ist, mit ihnen zu reden, findet Ludwig Rettinger (51) beschämend: „Bis auf 2017, als wir wegen Umbauarbeiten drei Monatsmieten hinten waren, sind wir nichts schuldig geblieben.“ Die drei Monatsmieten seien in voller Höhe ausgeglichen worden. Dem Münchner Merkurteilte Rettinger mit, einer Auflösung des Pachtvertrags nicht zuzustimmen. Abgesehen von der eigenen Existenz, sieht sich der Vater dreier Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren auch seinen Leuten gegenüber in der Pflicht. 20 Angestellte, ein halbes Dutzend Hilfskräfte und die Familien: „Soll ich die einfach so vor die Tür setzen?“ Mit seinem Gewissen könne er das nicht vereinbaren.

Mietrechtsexperte: „Das ist ungeheuerlich“

Hans-Michael Krepold (56), Professor für bürgerliches Recht an der Hochschule Aschaffenburg, würde gern an die hehren Grundsätze erinnern, die die Stiftung für sich in Anspruch nimmt, wenn er denn jemanden zu fassen bekäme: „Die Region stärken, Freude schenken, den Blick für den Nächsten wahren, unkompliziert Hilfe leisten“, zitiert er von der Homepage der Stiftung. „Da ist ein Arbeitgeber mit sozialem Gewissen. Dass man den so behandelt, ist ungeheuerlich!“

Nach Überzeugung Krepolds, der die Familie seit Jahren berät und dessen Gattin die Rettingers als Anwältin vertritt, haben die Wirtsleute das Recht auf ihrer Seite. Auf seinen Rat behielten sie die April-Miete bis auf 100 Euro ein. „Sollte die Stiftung klagen, werden sie grandios scheitern!“ Der Mietrechtsexperte verweist auf das gesetzliche Kündigungsverbot vom 25. März, wonach kein Mieter Wohnung oder Gewerbe wegen Corona verlieren darf.

Die Gesetzesnovelle war notwendig geworden, da bisherige Rechtsvorschriften nicht immer eindeutig sind. Wer zwei Monatsmieten nicht zahlt, dem droht fristlose Kündigung. Unter Umständen reicht aber schon, wenn ein „nicht unerheblicher Teil“ der Miete an zwei aufeinanderfolgenden Monaten fehlt, also 1 Monatsmiete plus 1 Cent. Und: Das gesetzliche Kündigungsverbot vom 25. März gilt für Mietrückstände, die von 1. April bis 30. Juni anlaufen. Nicht für Rückstände, die schon vor April bestanden. Zahlungsschwierigkeiten müssen zudem mit Corona begründet werden.

Stiftung fordert zu Kredit auf

Offen bleibt, weshalb die Stiftung der Raiffeisenbank jedes Entgegenkommen verweigert. Das Kündigungsverbot war bereits im Gespräch, als Rettingers aufgefordert wurden, sich an ihre Hausbank zu wenden. Anwältin Christine Krepold-Zimmer reagierte ungehalten: Der Stiftung sei durchaus bekannt, dass Kredite in Zeiten wie diesen ohne Sicherheiten nicht zu haben seien. „Mit Ihrem Verhalten sind Sie ein Musterbeispiel, wie derzeit in unserem Lande gerade nicht verfahren werden soll“, kritisiert sie die Stiftung in einem Schreiben.

Über die Gründe vermag auch Rechtsprofessor Krepold nur zu spekulieren: Es würde ihn nicht wundern, wenn das Grundstück anderweitig vermarktet werden soll, mutmaßt er: „Auf 4000 Quadratmetern steht bloß die Wirtschaft. Da ist bestimmt mehr möglich.“ Trotz wiederholter Anfragen war von der Stiftung niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.