Das gibt Auftrieb - Modellflugtage des Luftsportverbandes Bayern

Von: Beatrix Dargel

Ideal für Familien und interessierte Einzelbesucher: Die Gäste können sich im Museum und im Außenbereich umsehen. © Beatrix Dargel

Die Modellflugtage des Luftsportverbandes Bayern an der Flugwerft Schleißheim können an diesem Wochenende, 17. und 18. September, von 10 bis 17 Uhr wieder stattfinden. Außerdem wird ein zweifaches Jubiläum gefeiert, 30 Jahre Flugwerft Schleißheim sowie 110 Jahre Flugplatz Schleißheim.

Oberschleißheim – Passend und rechtzeitig aus der Druckerei ist das Buch „Flugwerft Schleißheim, 110 Jahre Luftfahrtgeschichte – 30 Jahre Deutsches Museum“ erschienen. Das Buch von Paul Eschbach (Delta Image) entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum (Flugwerft Schleißheim) in drei verschiedenen Ausführungen: in Schwarz-Weiß mit 212 Seiten (gebundenes Buch mit Hardcover, ein Taschenbuch mit Softcover und als E-Buch in digitaler Version im PDF-Format.

Vor drei Jahren fanden die letzten Modellflugtage statt

Die letzten Modellflugtage liegen pandemiebedingt einige Zeit zurück. Im Jahr 2019 war Eric Spies mit seinem Flugmodell Edge 540 Demonstrator 60 zu sehen. Das Modell hat ein Gewicht von 8,5 Kilo, eine Spannweite von 2,20 Meter und eine Länge von 2,10 Meter. Kunstflug ist die bevorzugte Modellflugsparte des jetzt 18-Jährigen. Eine ganze Reihe von Modellpiloten hat sich für dieses Jahr angemeldet. Man darf gespannt sein auf XXL-Flieger und verschiedene Hubschrauber.



Highlight ist die Transall

Auch „große“ Flieger gibt es zu entdecken, die Electra Solar Trainer, Prototyp eines doppelsitzigen Elektroflugzeugs. Es gibt Führungen durch die Ausstellungen mit mehr als 70 Fluggeräten und einen Modellbau-Flohmarkt. Auf dem Außengelände ist die Transall ein besonderes Highlight, mit regelmäßigen Führungen an diesem Wochenende. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter im Freigelände für Drohnen-Rennen, Modellflieger und alle Besucher.