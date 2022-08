Schlosswirtschaft: Sanierungskosten steigen auf über 15 Millionen - Nächstes Jahr Eröffnung?

„Eigentlich hätte man ganz unkompliziert nach zwei Jahren fertig sein sollen.“ Die Sanierung der Schlosswirtschaft zieht sich hin. Archivfoto: © Gerald Förtsch.

Die Oberschleißheimer Schlosswirtschaft wird in diesem Jahr noch zu bleiben. Sie soll ihre Pforten erst Anfang kommenden Jahres öffnen. Die Kosten für den Umbau steigen auf 15,5 Millionen Euro. Ursprünglich waren 5,8 Millionen Euro veranschlagt.

Oberschleißheim – Irgendwann im Herbst 2014 ist in der Schlosswirtschaft das letzte Bier gezapft worden. Die letzte Biergartensaison liegt noch ein Jahr länger zurück. 5,8 Millionen Euro gab der Landtag vor sechs Jahren für Sanierung und Umbau frei. Passiert ist seither herzlich wenig.

Es drohte, mit der Schlosswirtschaft eine 400-jährige Tradition und einen der beliebtesten Biergärten der Region zu verlieren. Trotzdem waren die verärgerten Schleißheimer Gemeinderäte kurz davor, der als Provisorium installierten „Alm“ die Genehmigung zu entziehen. Pressesprecher Thomas Neumann, der all die Jahre aufrichtig bemüht war, Informationen zur Baustelle aufzuarbeiten, ringt mitunter selbst um Orientierung: „Eigentlich hätte man ganz unkompliziert nach zwei Jahren fertig sein sollen.“

Erinnerung an den Berliner Flughafen

Gut sieben Jahre später sieht sich der ausgewiesene Fan von Schlosswirtschaft und Biergarten an die unselige Geschichte mit dem Berliner Flughafen erinnert. „Es geht mir, wie all den Leuten, die sehnsüchtig darauf warten, dass es endlich losgeht.“ Losgehen sollte es zuletzt in diesem Jahr. Nach allerlei Protesten vor allem aus Oberschleißheim über eine Baustelle im Tiefschlaf genehmigte der Haushaltsausschuss des Landtags vor vier Jahren 10,3 Millionen Euro. Die Initialzündung verpuffte allerdings. 2020 schob man 2,4 Millionen Euro nach. Als der Landtag vor wenigen Wochen weitere 2,8 Millionen Euro dazu schoss, stand bereits fest, dass der Eröffnungstermin 2022 nicht zu halten ist.

Umgang mit Steuergeldern

Der Oberschleißheimer Landtagsabgeordnete Markus Büchler (Grüne) und die haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion, Claudia Köhler, halten dem Freistaat einen verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern vor. Die zuletzt nachgeschobenen Gelder seien zu einem Gutteil auf erhöhte Lohn- und Materialkosten zurückzuführen, monierte Köhler. „Hätte die Staatsregierung die Maßnahme nicht auf die lange Bank geschoben, hätten wir das Geld gespart.“ Büchler vermag nicht nachzuvollziehen, weshalb der Betrieb ausgerechnet im 1. Quartal 2023 eröffnet werden soll. „Das für den Umsatz so wichtige Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, bis Sommer ist es noch weit.“ Der künftige Pächter würde genötigt, gleich zu Beginn seiner Karriere in der Schlosswirtschaft ordentlich rote Zahlen zu schreiben. „Nachdem die so lange rumgesandelt haben, sollten sie jetzt aufs Tempo drücken, um den Pächter die wichtige Vorweihnachtszeit mitnehmen zu lassen“, ermunterte Büchler den Freistaat.

Seit acht Jahren steht Wirtschaft leer

Seit November 2014 steht die Schlosswirtschaft leer. Erst 2019 begann die Sanierung. Die denkmalgeschützte Wirtschaft im Südostflügel des Alten Schlosses zog Touristen, Ausflügler und Einheimische gleichermaßen an. Eine Küche à la carte, der kombinierte Gästetrakt, ein neuer Biergartenausschank und der für 1000 Leute ausgelegte Maximilianssaal im ersten Stock sollen den guten Ruf veredeln.

Rettung der historischen Substanz kostet Zeit

Das Bemühen, historische Substanz zu bewahren und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, soll in Verzögerungen und Mehrkosten gemündet sein. Teile der Gaststätte gehen auf das 17. Jahrhundert zurück. Ein Balken im Dachstuhl ist sogar von 1597. Der im Küchentrakt gefundene Brunnen soll im Fußboden erkennbar bleiben. Angesichts der nach wie vor zu bewältigenden Last hofft Köhler, dass es bei den kalkulierten 15,5 Millionen Euro bleibt. Bis zum ersten Bier in der Schlosswirtschaft könne schließlich noch so einiges passieren.