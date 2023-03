Sanierung der Junkershallen: „Fühle mich an der Nase herumgezogen“

Von: Bert Brosch

Das Schild hing auch vor einem Jahr schon da: Der Drohnenhersteller „Volocopter“ will in den Junkershallen 15 Mitarbeiter beschäftigen sowie Forschung und Testflüge durchführen. © bert brosch

Verwirrung nach Sanierungsplänen: Junkershallen sollen doch nicht nur für Luftsportvereine zur Verfügung stehen, sondern auch für Drohnenhersteller

Oberschleißheim – Vor einem Jahr beschloss der Gemeinderat die Sanierung der beiden Junkershallen aus dem Jahr 1934 auf dem Flugplatz. Damals ging es nur um Unterstellmöglichkeiten für Flugzeuge der Luftsportvereine. Jetzt genehmigte man nachträglich die gewerbliche Nutzung durch den Drohnen-Hersteller „Volocopter“.

Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) ärgerte sich. „Vor einem Jahr fragten wir mehrfach nach, ob die Sanierung der Hallen neues Gewerbe und zusätzliche Flüge am Flugplatz nach sich ziehen würde. Da wurde uns schriftlich zugesichert, dass das nicht der Fall sein wird.“ Kropp sagte, er fühle sich und den Gemeinderat an der Nase herumgezogen.

„Mehrfach hieß es, das seien auch nach der Sanierung immer noch die gleichen Leute der Luftsportvereine, mehr nicht. Aber das Unternehmen Volocopter will dort ja 15 Mitarbeiter beschäftigen und fünf Tage in der Woche fliegen – da stimmen wir auf keinen Fall zu.“

Junkershallen Oberschleißheim: Vorgehen des Unternehmens „sehr befremdlich“

Fraktionskollegin Ingrid Lindbüchl fügte an, dass das gesamte Areal ein FFH-Gebiet sei, da seien solche Flüge ohne Umweltprüfung gar nicht möglich. Auch Stefan Vohburger (FW) fand das Vorgehen des Unternehmens, erst mal loszulegen „und die Genehmigung im Nachgang zu holen“ sehr befremdlich. „Mir ist das klar, dass die Sanierung und der Denkmalschutz Geld kostet, das will man so wohl zum Teil hereinholen.

Ich finde auch die Kombination der neuen Technologie auf dem ältesten Flughafen in Bayern sehr interessant.“ Zustimmen wollte er wegen der aus seiner Sicht falschen Vorgehensweise dennoch nicht. Am Oberschleißheimer Flughafen standen ab 1934 drei Flugzeughangars, konstruiert nach Leichtbau-Plänen des Flugzeugbau-Ingenieurs Hugo Junkers. Ein Hallenkomplex fiel zusammen, er wird komplett neu aufgebaut.

Junkershallen Oberschleißheim: Volocopter mit Hauptsitz im badischen Bruchsal eingemietet

Die beiden anderen Hallen sollen saniert werden. Sie sind jeweils 89 Meter lang, 37 Meter tief und gut 11 Meter hoch mit einer Grundfläche von 3273 Quadratmeter. In einer der beiden Hallen hat sich allerdings schon länger der Hersteller von Elektro-Senkrechtstartern, Lasten-Drohnen und Air-Taxis Volocopter mit Hauptsitz im badischen Bruchsal eingemietet.

In Oberschleißheim finden seither Entwicklungsarbeit und Test-Flüge statt. Vor einem Jahr insistierte Kropp und wollte sicher wissen, dass nach der Sanierung keine zusätzlichen Flugbewegungen durch Firmen dazu kommen – Volocopter war damals bereits eingemietet und führe Drohnenstarts durch.

Junkershallen Oberschleißheim: Flüge gab es schon vor Sanierungsplänen

Neue Technologie in die alten Hallen: Findet Stefan Vohburger (FW) interessant. © bb

Bürgermeister Markus Böck (CSU) sagte damals, es gehe nur um die Sanierung der Hallen als Lagerflächen. „Einen Antrag auf zusätzliche Flugbewegungen gibt es nicht.“ Offensichtlich gab es von Volocopter aber schon Flüge vor den Junkers-Hallen, wie man auf der firmeneigenen Website erkennen kann. „Diese Drohnen sind auch ganz schön laut, zudem werden da natürlich viele Mitarbeiter und Besucher zu den Hallen fahren, also den Verkehr erhöhen“, sagte Kropp.

Junkershallen Oberschleißheim: Bauausschuss stimmt trotzdem dafür

Peter Benthues (CSU) sagte, die Bundespolizei fliege mit ihren Hubschraubern zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf den verschiedensten Routen, „also ist das Fliegen auch im FFH-Gebiet offensichtlich erlaubt.“ Bürgermeister Böck sagte, Volocopter sein für ihn die „wahnsinnig herausragende Chance, etwas ganz Altes wie den Flughafen und eine ganz neue Technologie zu verbinden.“ Florian Spirkl (SPD) fragte, „wo denn so ein Fluggerät fliegen soll, wenn nicht an unserem Flughafen? Aber das Vorgehen des Unternehmens, das ist nicht in Ordnung.“ Letztlich stimmte der Bau- und Werkausschuss mit 8:5 Stimmen für den Betrieb des Unternehmens.

