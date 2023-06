Ehrenamtliche der Mobilen Werkstatt der Caritas helfen in Schleißheim und Garching

Von: Bert Brosch

Fertig für den nächsten Reparatur-Auftrag: Roland Sandner (l.) und Albert Bamgratz. Der Toaster wird in der Werkstatt repariert, hier fehlt noch ein Ersatzteil. © bb

Die Mitarbeiter der „Mobilen Werkstatt“ der Caritas in Oberschleißheim haben für jedes technische Problem eine Lösung. Sie helfen damit Menschen, die nicht so viel Geld haben.

Oberschleißheim – Geschirr-Spülmaschinen, Waschmaschinen, Elektroherde und Staubsauger sind die „Hauptkunden“ der achtköpfigen Experten-Runde der Caritas in Oberschleißheim. Als „Mobile Werkstatt“ fahren sie zu Menschen in den beiden Schleißheims und Garching und reparieren alles, was geht.

Bevor sie losziehen, bepackt mir ihren schweren Werkzeug-Koffern und Ersatzteilen, immer zu zweit, treffen sich die acht Männer mit Caritas-Fachdienstleiterin Bettina Händel im Hinterzimmer der Caritas am Fohlenanger. Jeden Donnerstag um 14 Uhr. Jeder trinkt ein, zwei Tassen Kaffee, dazu gibt’s Butterbrezen. „Dabei lassen wir die Aufträge der vergangenen Woche Revue passieren und sprechen über die anstehenden Reparaturen“, sagt Wolfgang Gier (71), früher war er Elektrotechniker. „Diese Stunde vorher, beim Kaffee und Ratschen, das ist für mich das Schönste an der mobilen Werkstatt“, schickt Roland Sandner (67) hinterher, auch er ausgebildeter Elektrotechniker.

Auch ein Fernseher oder eine Lampe funktioniert wieder

Acht Männer sind sie insgesamt, zwischen 43 und 77 Jahren alt, alle in Rente, alle arbeiten sie ehrenamtlich und sind voll motiviert, um anderen, die wenig Geld haben, zu helfen. „Wir reparieren alle Elektrogeräte im Haushalt, helfen auch mal beim Aufstellen eines Regals, der Installation einer Maschine oder einer Lampe, hängen eine Schranktüre wieder ein oder stellen einen Fernseher richtig ein“, sagt Albert Bamgratz (74). Er ist der Sprecher der Gruppe. „Oft beraten wir, wie die Menschen elektrische Energie einsparen können, etwa mit LED- anstelle von Glüh- oder Röhrenlampen“, ergänzt Eschner. Was sie nicht machen, das ist malern, Fußboden verlegen oder entrümpeln – „auch wenn uns immer wieder einige dafür einsetzen wollen“, sagt Ferdinand Schneider (77), ein pensionierter Maschinenbautechniker.

Waschmaschine geht nicht mehr? Kein Problem

Elektriker Bernd Eschner (73) erinnert sich an einen Auftrag bei einer Afrikanerin. „Wir hatten die Meldung: ,Waschmaschine geht nicht mehr.‘ Mehr nicht, das konnte ja alles Mögliche sein, Pumpe, Zu- oder Ablauf, Steuerung.“ Als sie die Maschine vorgerückt hatten, öffnete Eschner aus Gewohnheit das Waschmittelfach. „Alle drei Kammern für Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler waren randvoll mit total verklebtem, verkrustetem Waschmittel. Die Dame hatte einfach immer alles vollgemacht.“ Da war also keine Reparatur fällig, nur ein Auskratzen des Fachs und eine ausführliche Erklärung, wie sie künftig vorgehen sollte. „Wir fanden im Flusensieb zwei Hände voll mit metallischen Unterlegscheiben und Geldmünzen. Darauf wiesen wir sie noch hin, da waren wir schnell fertig“, so Eschner.

Manche sind etwas unverfroren

Kollege Bamgratz berichtet von einer alten Dame, die wegen einer Kleinigkeit angerufen hatte. „Ich glaube, es war ein Staubsauger. Aber als ich ankam, da stand die gesamte Wohnung randvoll mit Möbeln und Gerümpel. Der habe ich ausnahmsweise mal einiges weggefahren zum Sperrmüll. Aber manche übertreiben es einfach. Sie rufen ständig an, dass wir die Wohnung entrümpeln sollen, aber das machen wir nicht“, sagt Bamgratz.

Nicht immer ist es einfach, einem Fehler im Elektroherd, in der Spülmaschine oder dem Staubsauger auf die Spur zu kommen und ihn zu beheben. „Wenn’s geht, fährt immer einer von uns vorher zum Anrufer und schaut sich an, was da defekt sein könnte, damit wir schon das richtige Ersatzteil dabei haben“, sagt Schneider.

Mobile Werkstatt gibt es seit 14 Jahren

Seit 2009 gibt es die mobile Werkstatt. „Mobil ist sie, weil wir zu den Menschen kommen, die Hilfe brauchen“, erklärt Eschner. Am Anfang hatten sie ihr Material und Werkzeug noch mit im Büro der Caritas. Als die Aufträge mehr wurden und die Caritas an den Fohlenanger umzog, erhielten die Handwerker dort eine eigene Werkstatt.

An die Decke ist ein kleiner Lastenflaschenzug montiert. „So kann auch einer eine schwere Waschmaschine hochheben und reparieren“, erklärt Bamgratz. In den Regalen liegen Fahrrad-Ersatzteile, Kisten mit den Aufschriften „Waschmaschine“, „E-Herd“, „Dichtungen“ und „Wasserarmaturen“. In den Schränken schwere Maschinen, Sägen, Bohrmaschinen, Hobel. Daneben große Werkzeugkisten und -koffer, alle gleich ausgestattet. Auf der Werkbank ein zerlegter Toaster, daneben eine Kaffeemaschine, am Boden ein Scooter und ganz im Eck ein Laptop.

75 Bürger rufen regelmäßig an

„Das ist unsere Datenbank, da haben wir 75 Menschen drin, die regelmäßig anrufen“, sagt Martin Klinkmüller (43). Er ist für die Organisation zuständig, weil er selbst kein ausgebildeter Handwerker ist. „Wer sich auf unserer Homepage meldet oder auf dem Anrufbeantworter, da prüft die Caritas zuerst, ob der bedürftig ist und unsere Reparatur umsonst bekommt“, erklärt Wolfgang Gier. „Wir können alles reparieren – wo es nicht mehr geht oder das Gerät zu alt ist, da kümmern wir uns mit der Caritas darum, dass ein Ersatzgerät gestellt wird – und das schließen wir dann auch wieder an, wenn es gewünscht wird“, sagt Schneider.

Zehn bis 15 Aufträge erledigen sie jeden Monat, möglichst immer noch in der gleichen Woche des Anrufs. „Jeden Donnerstag wird repariert. Doch jetzt müssen wir los, die Kunden warten“, mahnt Bamgratz zum Aufbruch.