„Feiert schön, ihr habt es euch verdient!“: Jubiläumsparty bei der Feuerwehr Oberschleißheim

Von: Andreas Sachse

Jubiläumsparty im Gerätehaus: Es feierten mit (v.l.) Maximilian Eichner (geehrt für 25 Jahre bei der Wehr), Vize-Kommandant Michael Bayer, Feuerwehrvereinsvorsitzender Johannes Würzberger, Bürgermeister Markus Böck, Kommandant Wolfgang Schnell, Vize-Vereinsvorsitzender Edgar Putz, Georg Rutat (geehrt für 25 Jahre) und Pfarrer Ulrich Kampe. © Dieter Michalek

Die Feuerwehr Oberschleißheim hat ihr 150. Jubiläum gefeiert. Die Gratulanten lobten dabei den Einsatz der Lebensretter.

Oberschleißheim – Seit dem Frühschoppen ist man im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim auf den Beinen. Wenige Stunden darauf mündeten vorausgehende Festivitäten in die Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum der Wehr.

Die Geschichte der Oberschleißheimer Wehr ist auf vielerlei Weise mit Ereignissen von weltweiter Dimension verknüpft. 1873 als wegen drastisch erhöhter Bierpreise der Frankfurter Bierkrawall losbrach und ein Kerl namens Levi Strauss auf der anderen Seite des Ozeans das Patent für eine Jeans erhielt, beschlossen eine Hand voll Oberschleißheimer, ihrer Gemeinde eine Feuerwehr zu gründen. Wie so einige andere im Landkreises München. Neben Oberschleißheim feiern Feuerwehren in Garching, Unterföhring und

„Danke, dass ihr für uns da seid“,

Planegg ihr 150. Jubiläum. Als Schirmherr der Festivitäten in Oberschleißheim sah Bürgermeister Markus Böck (CSU) sich in erster Linie der eigenen Wehr verpflichtet. Mit der ihm zu Beginn seiner Amtszeit verliehenen Amtskette angetan, dankte Böck der Feuerwehr für ihr unermüdliches Engagement für Gemeinde und Bürger. „Ihr seid bereit, ins Feuer zu laufen, wenn andere wegrennen.“ „Danke, dass ihr für uns da seid“, schob der Bürgermeister nach, bezeichnete die Feuerwehr als „großartiges, nervenstarkes, technisch beschlagenes und unglaublich wertvolles Team“, das seines gleichen sucht. Dem Beispiel Unterföhrings folgend, hätte er der Wehr gern ein neues Feuerwehrhäuschen vor die Füße gestellt. Alldieweil es fehlt am Geld.

Für ein schmuckes Fahnenband zumindest hat es gereicht. Pfarrer Ulrich Kampe segnete das von der Gemeinde gestiftete Band. Die Kameraden von der Badersfelder Feuerwehr ehr gab ebenfalls ein Fahnenband dazu. Kommandant Wolfgang Schnell war daran gelegen, an Verdienste der Vorgänger-Generationen zu erinnern. „Was die Gründer geschaffen haben, wurde von uns bewahrt.“ Von der Mannschaft im Feuerwehrhaus zusammengestellte Fotografien würdigen die Verdienste der Gründerväter. „Tradition und Zukunft: Das heißt nicht nur, Gutes zu bewahren, sondern es sinnvoll weiter zu entwickeln.“

„Seit 150 Jahren rettet ihr Leben“

Vize-Landrat Ernst Weidenbusch (CSU) und Kreisbrandinspektor Markus Hardi kamen beide nicht umhin, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu befassen. Im Einsatz müssten Feuerwehrleute sich bedingungslos aufeinander verlassen können. Der für Weidenbusch in Stein gemeißelte Verhaltenskodex gelebter Solidarität würde im Rest der Gesellschaft kaum mehr zur Anwendung gelangen. Für den Mitmenschen eintreten, sich auf den Kameraden zu vertrauen, sei außerhalb der Feuerwehr zur Ausnahme verkommen.

„Gesellschaftliche Veränderungen“ bereiten auch dem Kreisbrandinspektor Kopfschmerzen: Immer weniger Menschen sähen sich zum Dienst am Nächsten berufen. In der Konsequenz fürchtet Hardi um den Feuerwehr-Nachwuchs. Veranstaltungen wie den Kreiskinderfeuerwehrtag im Hinterkopf, ermunterte Hardi die Oberschleißheimer Wehr, sich frühzeitig um Nachwuchs zu bemühen: „Je eher man anfängt, desto größer die Chance, Kinder zu Einsatzkräften heranreifen zu sehen.“ Im Übrigen wäre es nun an der Zeit für eine Pause, sagte Hardi: „Seit 150 Jahren rettet ihr Leben, schützt Sachwerte und pflückt mitunter Katzen vom Baum: Jetzt feiert erst mal schön, ihr habt es euch verdient!“

Ehrungen: Maximilian Eichner und Georg Rutat nahmen für 25 Jahre ehrenamtlichen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim das Ehrenkreuz in Silber entgegen.