Finanzielle Lage zwingt zu Sparsamkeit: Oberschleißheimer Hallenbad droht das Aus

Von: Bert Brosch

Im Jahr 1972 wurde das Hallenbad eröffnet. In seinem 50. Jubiläumsjahr droht nun aber die Schließung aus finanziellen wie auch technischen Gründen. © Bert Brosch

Dem Hallenbad droht das rasche Ende. Jährlich mehrere 100 000 Euro Defizit sind angesichts leerer Kassen kaum zu verantworten.

Oberschleißheim – Im Jahr 2001 stimmten 80 Prozent der Oberschleißheimer im Rahmen eines Volksentscheids für den Erhalt des Bades, das 2022 seinen 50. Geburtstag feiert. Diesem Entscheid fühlten sich bisher sämtliche Gemeinderäte inklusive der Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) und Markus Böck (CSU) verpflichtet. Gut eine Million Mark wurde damals in die Sanierung investiert, die hielt bis 2018. Aus jenem Jahr gibt es ein Gutachten, wonach Technik, Hygiene, Sicherheit und Brandschutz veraltet sind. Eine Sanierung mit Entkernung würde mindestens zehn Millionen Euro kosten, ein möglicher Neubau lag finanziell 2019 bei zwölf Millionen Euro, mittlerweile wären es über 18,5 Millionen Euro – bei der völlig leeren Stadtkasse unmöglich.

Bad wird von über 1000 Schulkindern benutzt

„Angesichts der in der Gemeinde immer lauter werdenden Gerüchte, dass eine Schließung des Hallenbades bevorsteht, warne ich alle Gemeinderäte sehr eindringlich vor diesem Schritt“, sagte DLRG-Chef Klaus vor der Gemeinderatssitzung. Das Bad werde von weit über 1000 Schulkindern genutzt, ebenso von sehr vielen Senioren und Familien, Freizeitsportlern, Polizei und Behinderteneinrichtungen sowie Schwimmvereinen. „Sechs von zehn Grundschulkinder können nicht richtig schwimmen, alle vier Tage schließt in Deutschland ein Hallenbad – das darf in Oberschleißheim nicht passieren“, bat Klaus. Die DLRG gebe dort Schwimmunterricht, mache aber auch die eigene Rettungs- und Taucherausbildung. „Da hängt so vieles dran! Ich warne auch vor einer temporären Schließung des Bades, nach meiner Information könnte das technisch nicht einfach wieder so in Betrieb genommen werden. Das wäre das endgültige Aus.“

Schließung der „Worst Case“

Bürgermeister Markus Böck betonte, er und seine Gemeinderatskollegen wüssten sehr genau, welchen Stellenwert das Hallenbad habe. „Wir wissen heute aber noch nicht, wann wir mit den Haushaltsberatungen beginnen können, da wir noch nicht alle Zahlen haben.“ Die finanzielle Situation sei aber nicht gut, so Böck. Das Defizit des Hallenbades für 2022 kenne er noch nicht, in den vergangenen Jahre seien es immer mehrere 100 000 Euro gewesen. „Erst müssen wir den Haushalt besprechen und festlegen, dann können wir eine Entscheidung treffen – ob wir das Bad temporär schließen und sanieren oder offenlassen, das ist im Moment nur Glaskugel lesen.“ Eine Schließung sei, so Böck, sicherlich der Worst Case, aber aus finanziellen wie technischen Gründen gut möglich.