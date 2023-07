Daten in Echtzeit: Neue Teststation macht Fliegen noch sicherer

Von: Andreas Sachse

Eingeweiht haben die neue Station (v.l.) Adrian Blank (Deutsches Museum), Alrik Selle (DWD), Bettina Gundler (Deutsches Museum), DWD-Präsident Gerhard Adrian, Tilman Holfelder (DWD) und Matthias Gäßl (DWD).

An der Flugwerft in Oberschleißheim hat der Deutsche Wetterdienst ein modernes Testfeld eröffnet. Es soll das Fliegen noch sicherer machen.

Oberschleißheim – „Nur zu! Es wird schon glücken!“ Das weiland Manfred von Richthofen zugesprochene Zitat gilt längst nicht mehr als Richtschnur fliegerischen Handelns. Die Zeiten sind vorüber, da der im ersten Weltkrieg zu Popularität gelangte und im Luftkampf getötete „Rote Baron“ entschied, bei dickem Wetter sein Glück in Bodennähe zu suchen. Ein Pilot, der Wettermeldungen unberücksichtigt lässt, hat seinen Beruf verfehlt.

Auf der Flugwerft in Oberschleißheim, einem der ältesten Flugplätze Deutschlands, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt ein Testfeld mit der neuesten Technik eröffnet. Die in Oberschleißheim erhobenen Daten können weltweit und in Echtzeit abgerufen werden.

„Wir sind zertifizierter Dienstleister der Luftfahrt.“

DWD und Deutsches Museum arbeiten auf dem Gelände zusammen. Schon seit den 1990er Jahren unterhält das Deutsche Museum an der Flugwerft ein Messfeld, dessen, in die Jahre gekommene Technik man „um die nächste Generation vollautomatischer Messtechnik“ erweitert habe, erklärt Bettina Grundler, die Hauptabteilungsleiterin Verkehr, Mobilität, Transport und Verkehrszentrum des Deutschen Museums. Das Museum lädt Besucher ein, historische und moderne Messsensorik einer Flugwetterstation zu besichtigen. Aktuell erhobene Daten und auch die neueste Wettervorhersage sind im Innern der Flugwerft ablesbar. „Wir präsentieren unseren Besuchern eine vollständige und funktionierende Anlage auf dem Stand der Technik“, sagte Grundler. Ohne Wettermessungen sei Luftfahrt längst nicht mehr vorstellbar. Vom Wettersatelliten bis zur Bodenstation: Zu diesem Zweck verfüge der Wetterdienst über ein dichtes Netz an Messstationen: „Wir sind zertifizierter Dienstleister der Luftfahrt.“

„Beobachtungsdaten von hoher Qualität“ bezeichnete DWD-Präsident Gerhard Adrian als unerlässlich für Wetterdienst und -vorhersage. Von dem neuen Testfeld an der Flugwerft verspricht er sich einen spürbaren Mehrwert in der Wetterbeobachtung. Die meteorologische Sicherung der Luftfahrt hat der Gesetzgeber dem DWD verbindlich angetragen. Die Flugmeteorologie gilt als sicherheitsrelevant.

Wolkenhöhe, Windrichtung und Co. werden ermittelt

Die in Oberschleißheim ermittelten Daten finden Eingang in weltweit standardisierte Datenprotokolle. Als zu beobachtende Parameter nannte Adrian indem Zusammenhang Wolkenhöhe, Windrichtung sowie -geschwindigkeit, Sichtweite, relative Feuchte, Niederschlagsmenge, -art und -dauer. Es sei bedeutsam, dass die empfindlichen Messgeräte, besonders die Sensorik, regelmäßig gewartet würden.

Dass die Werkstätten des DWD bloß 300 Meter entfernt sind, gilt dem Präsident als nicht zu vernachlässigender Standortvorteil. Dem deutschen Museum dankte der DWD-Präsident ausdrücklich dafür, die Flächen im Bereich der Flugwerft nutzen zu dürfen. Adrian verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die „Kooperation noch viele Jahre Früchte“ tragen möge.

