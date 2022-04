Für die „rote Schule“ in Oberschleißheim reicht das Geld nicht

Obwohl die Gemeinde heuer über 1,6 Millionen Euro in „Schulmaßnahmen“ investiert, bleibt einiges auf der Strecke; so die Sanierung der „roten Schule“ in der Parksiedlung.

Oberschleißheim – Seit Jahren diskutiert der Gemeinderat die dringend notwendige Sanierung der Grundschule in der Parksiedlung, bestehend aus zwei Gebäuden, einem neueren „blauen“ und einem alten „roten“ Haus. Baubeginn war im blauen Haus zunächst 2020, dann gab es wegen einer Haushaltssperre einen Bau- und Planungsstopp.

Das blaue Schulhaus wird fertig

Im Mai 2021 ging’s dann im blauen Schulhaus weiter, in diesem Jahr werden dort die Arbeiten abgeschlossen. Die Sanierung des „roten Hauses“ aus Ziegeln wird aber wegen notwendiger Einsparungen im Haushalt verschoben. Denn mittlerweile haben sich die zunächst kalkulierten Kosten von 2,4 Millionen Euro auf 3,5 Millionen erhöht.

Die Sanierung hat eine komplette Neustrukturierung zum Ziel

„Ich war auch in dieser Schule – und das ist schon lange her. Seitdem hatte sich dort baulich nichts verändert“, berichtete Bürgermeister Markus Böck (CSU). Die Sanierung hatte daher eine komplette Neustrukturierung zum Ziel: Alle Klassenzimmer sind jetzt auf der gleichen Flurseite angeordnet, der ehemalige Kinderpark wird als neues Lehrerzimmer genutzt, es gibt einen neuen Eingangsbereich. „Bei der Sanierung und Modernisierung des Sanitärbereichs stellten wir fest, wie marode alles war. Wir mussten alle Leitungen für Wasser, Abwasser und Elektro entfernen und neu verlegen, ebenso neue Bodenbeläge“, sagte Böck.

Enorme Mengen an Asbest-Schadstoffen mussten entfernt werden

Enorme Mengen an Asbest-Schadstoffen mussten entfernt werden, die alte Eingangstreppe wurde ebenso wie die große Türe ersetzt. Nun gibt es eine moderne IT-Ausstattung mit schnellem Internet für digitalen Unterricht, die Heizkörper sind neu, alle Lampen auf LED umgerüstet, der Brandschutz ist optimiert, alles wurde hell und freundlich gestrichen. „Und das bei laufendem Schulbetrieb – wobei die Schüler vorübergehend vom zu sanierenden Bau in den roten Altbau zogen – und unter erschwerten, pandemiebedingten Lieferengpässen“, so Böck. Beteiligt waren sieben Ingenieurbüros und etwa 30 Firmen. Die Arbeiten im „neuen“ Schulhaus sind weitgehend abgeschlossen.

Frühestens 2023 geht es am roten Schulhaus los

Die geplanten Lüftungsanlagen fielen aber ebenso dem Rotstift zum Opfer wie auch die notwendige Sanierung des roten Schulgebäudes aus den 1950er-Jahren. Die wird jetzt frühestens 2023 angepackt. Im Jahr 2023 sind dann noch die Außenanlagen der Schule dran, vor allem der schadhafte Tartanbelag beim Sportplatz, überdachte Radstellplätze und ein Buswartehäuschen sind geplant. Die Schule selbst wünscht sich noch einen überdachten Aufenthaltsbereich für Pausen oder Schulfeste.