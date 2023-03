Für Hausbau: Alte, gesunde Birke in Oberschleißheim darf gefällt werden

Von: Bert Brosch

Links die Kiefer, die erhalten werden soll, rechts die Birke, die gefällt wird für das neue Gebäude. © Bert Brosch

Am Kirchenbacherl in Oberschleißheim darf nach einer Planänderung jetzt ein Haus gebaut werden, wofür eine schöne Birke gefällt werden muss. Darüber wurde jetzt im Bauausschuss diskutiert.

Oberschleißheim – Im August wurde ein Bauantrag in der Haselsbergerstraße abgelehnt, weil der Antragsteller die Baugrenzen überschritten hat. Jetzt wurden die Pläne nachgebessert, und das Haus darf gebaut werden. Eine große, gesunde Birke muss dafür fallen. Die Grünen lehnten dies ab.

Das Grundstück in der Haselsbergerstraße 35 wurde in vier fast gleich große Teile zerschnitten. Drei Häuser stehen bereits, das noch fehlende ist das nördlichste. Direkt am Grundstück entlang fließt das kleine Kirchenbacherl, mehr ein eingetrocknetes Rinnsal. Im nordwestlichen Zipfel des Grundstücks, fast an der Straße, stehen zwei alte, gesunde Bäume: eine Birke und eine Kiefer. Beim ersten Bauantrag für ein Einfamilienhaus samt Garagen wurde die Baugrenze derart überschritten, dass der Bauausschuss den Antrag ablehnte. Jetzt wurde der Plan überarbeitet und mit 10:3 Stimmen genehmigt. Gebaut werden sollen nun drei gegeneinander versetzte, rechteckige Gebäude, die in ihren Höhen von 10,30 bis 5,18 Meter gestaffelt sind und über jeweils ein eigenes Satteldach verfügen. Der Komplex ist 17,26 Meter breit und 14,02 Meter lang. Das Vorhaben weist jetzt die gleiche prozentuale Grundflächen-Überschreitung auf wie die drei Nachbargrundstücke, daher stimmte die Bauverwaltung zu.

Baum steht zu nahe an der Gebäudekante

Auf dem Grundstück sind zwei Bäume als „zu erhalten“ festgesetzt: eine Kiefer und eine Birke. Die Birke mit einem Stammumfang von 188 Zentimetern und einer Höhe von 17,5 Metern soll trotzdem gefällt werden. Laut Bauamtsleiterin Christiane Kmoch wurde diese Fällung von vier Spezialisten geprüft. „Die Birke steht nur zweieinhalb Meter von der geplanten Gebäudekante entfernt. Wir müssen hier wegen des Kirchenbacherls, damit dieses nicht ausläuft, Spundwände einziehen. Ohne Spundwand befände sich der Baum vollständig im Bereich der Baugrube.“ Doch die Spundwand würden den Flachwurzler Birke vermutlich so stark schädigen, dass sie nicht überleben könnte. „Wer haftet, wenn der Baum auf das Gebäude fällt?“, fragte Kmoch. Die weiter nördlich befindliche Kiefer soll unbedingt stehen bleiben und mit einem Zaun geschützt werden. Neu gepflanzt werden sollen eine Robinie, ein Kirsch- und ein Apfelbaum.

Standort falsch eingezeichnet?

Grünen-Gemeinderat Fritz-Gerrit Kropp war damit nicht einverstanden. „Zum einen ist die Birke in allen Plänen falsch eingezeichnet. Sie steht weiter westlich zum Teil auf Gemeindegrund. Zudem ist eine vermutete Beschädigung des Baumes im Wurzelbereich für mich nicht ausreichend für die Fällung eines gesunden Baumes.“ Fraktionskollegin Ingrid Lindbüchl ergänzte: „Wenn die Kiefer erhalten werden kann, dann auch die Birke.“ Für Florian Spirkl würden die Birken-Äste viel zu nah am Haus sein: „So kann man ja nicht bauen.“

Stefan Vohburger (FW) kritisierte, dass viele Bauherren als Ersatzpflanzungen Obstbäume nehmen. „Die fallen dann nicht unter unsere Baumschutzverordnung. Hier sollten wir auch Laubbäume fordern.“ Kmoch versprach, dies zu prüfen. Gegen die Stimmen der Grünen-Fraktion wurde der Bauantrag genehmigt.