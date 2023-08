Gegen die Baumfällung: Landschaftsarchitektin will Birke in Oberschleißheim retten

Von: Andreas Sachse

Im Spätherbst wird die Birke wohl gefällt werden. © Symbolfoto/cce

Eine zum Abholzen frei gegebene Birke soll im Bebauungsplan falsch eingezeichnet sein. Die Gemeinde Oberschleißheim versichert, den Baum korrekt vermessen zu haben.

Oberschleißheim – Nach der Vegetationsphase im Spätherbst dürfte die 18 Meter hohe Birke in der Haselsberger Straße voraussichtlich gefällt werden. Die Vorhaltungen einer engagierten Baumschützerin wehrt Bauamtsleiterin Christiane Kmoch in aller Deutlichkeit ab: Sie sei persönlich zugegen gewesen, als der Baum auf dem Grundstück in Alt-Schleißheim vermessen wurde. „Wir verfügen vielleicht nicht über die Ausstattung eines Vermessungsamts.“ Man sei aber jederzeit in der Lage, exakte Ergebnisse zu gewährleisten.

Die Oberschleißheimer Landschaftsarchitektin Gabriele Kämpf beschuldigt die Gemeinde, Grenzen der zu bebauenden Fläche im Sinne des Bauherren zu großzügig zu interpretieren. In der Folge würde das neue Gebäude der Birke zu nahe rücken, wodurch die Entnahme erst gerechtfertigt wäre. „Das ist ein Skandal“, rief Kämpf: „Hier prozessieren Leute wegen 20 Zentimetern!“

Der Beschluss, den Baum in der Haselsbergerstraße 35 zu fällen, ist bereits im Februar vom Oberschleißheimer Bauausschuss gefasst worden. Auf dem trapezförmigen Grundstück am Kirchenbacherl sollen alles in allem vier Eigenheime errichtet werden. Fast sechs Monate nach dem rechtskräftigen Beschluss entbrennt um den vierten und letzten Bau eine hitzige Debatte.

Die im nordwestlichen Teil des Grundstücks nahe dem Kirchenbacherl stehende Birke ist im Bebauungsplan ausdrücklich als zu erhalten gekennzeichnet. Seit annähernd zwei Jahren verfügt Oberschleißheim über eine eigene Baumschutzverordnung. Da der Bauherr die sich ihm bietende Fläche aber möglichst weiträumig nutzen will, reicht die Birke nach den Berechnungen des Architekten wohl zu nah an das Haus heran.

Um das Kirchenbacherl davor zu bewahren, sich in die nahe Baugrube zu ergießen, empfiehlt die Gemeinde dem Bauherrn, eine Spundwand einzuziehen. Dadurch würde das Wurzelwerk allerdings in einer Weise beschädigt, dass die Standsicherheit der Birke nicht mehr sicher zu stellen wäre. Ein weiterer Grund, den Baum zu fällen. Gegenüber dem Münchner Merkur wies Bauamtsleiterin Kmoch Vorwürfe grenzen zu gewähren: „Tatsächlich steht die Birke auf seinem Grund, nicht auf unserem.“ Die Behauptung, man habe sich dem Bauherrn zu nachgiebig gezeigt, sei damit gegenstandslos. Gemeinderat Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) vermutet hier die Wurzel allen Übels. Laut dem Grünen-Sprecher ist nicht auszuschließen, dass zwischen dem Haus und der im Bebauungsplan nachweislich falsch ausgewiesenen Birke ein größerer Abstand besteht, als ermittelt. Die Frage nicht hinreichend beantworten zu können, betrachtet Kropp als das eigentliche Dilemma. „Den Baum im Plan zu verschieben, ist ein formaler Akt.“ Weder Bauherr noch Gemeinde seien motiviert, einen entsprechenden Antrag zu formulieren.

Landschaftsarchitektin Kämpf ist an dem Verfahren nicht unmittelbar beteiligt. Der nächste Nachbar fällt Kropp zufolge ebenfalls aus. Da das gemeindeeigene Kirchenbacherl die Grundstücke trennt, gilt die Gemeinde als nächst betroffener Anwohner. Die Angelegenheit auf diese Weise zu beschließen, empfinden sowohl Kropp als auch Kämpf als unbefriedigend. Das von Anliegern nach Kräften geschützte Kirchenbacherl gilt als wertvoller Naturraum. „Das ist uns allen heilig“, sagte Kämpf. Wer garantiert den Schutz des Bacherls für die Zukunft?