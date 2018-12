Immer mehr Geschäfte machen dicht: Oberschleißheims tote Mitte

Immer mehr Einzelhandel kehrt dem Stutenanger in Oberschleißheim den Rücken. Die Folge: Der Ort verödet. Schuld soll Rewe sein.

Oberschleißheim – Die „neue Ortsmitte“ in Oberschleißheim steht auf der Kippe. Der Rewe-Konzern verweigert die Unterschrift unter den städtebaulichen Vertrag und hat die vom Bürgermeister gesetzte Frist bis Ende November verstreichen lassen. Die Gemeinde gewährt einen Aufschub bis 31. Dezember. Dass sich die Einzelhandelskette in den verbleibenden elf Tagen umbesinnen könnte, glaubt im Rathaus keiner. Das bisher schon schwierige Verhältnis zwischen Rewe und der Gemeinde scheint an einem Tiefpunkt angelangt zu sein. „Mein Geduldsfaden könnte dünner nicht sein“, kommentierte Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) die neuesten Nachrichten – oder die Funkstille – aus der Kölner Konzernzentrale.

+ Wenigstens auf dem Dach herrscht Leben: Tauben machen es sich auf den Gebäuden um den Rewe-Markt gemütlich. © Gerald Förtsch

Dennoch verlängerte er die Frist für die Unterschrift unter den städtebaulichen Vertrag bis Jahresende. Kuchlbauer mag sich nicht vorstellen, dass die neue Ortsmitte nach jahrelangen Verhandlungen scheitern könnte. „Auch für Rewe würde das jahrelanges Planen für die Katz bedeuten.“ Von wegen Planung: Ob Tiefgarage, der Streit um Grundstückstausch oder das seinerzeit propagierte hypermoderne Öko-Vorzeigeprojekt, das „Green Building-Konzept“ – am Stutenanger 2 steht bis heute der mausgraue Flachbau. Die Nachbarn haben längst Reißaus genommen. Die Phönix Apotheke und Schreibwaren Heckenstaller sind umgezogen. Backstube Rackl hat der Gemeinde den Rücken gekehrt. Dabei baut Rewe genügend Supermärkte nach neuen Standards der Nachhaltigkeit aus: Berlin, Köln, Lauenburg und Teltow. Nur nicht Oberschleißheim. Für die Gemeinde gilt weiter der Status quo. Aus der vollmundigen Ankündigung von vor siebeneinhalb Jahren ist der Entwurf eines „Lebensmittelvollsortimentmarkts plus Café“ geworden.

Zwar hätte es noch immer für einen „attraktiv gestalteten Vollsortimenter mit Magnetfunktion für die neue Ortsmitte“ reichen sollen, wie es im 2014 formulierten städtebaulichen Vertrag heißt. Aber nicht mal den will Rewe unterzeichnen. „Ich mag mittlerweile nichts mehr dazu sagen“, sagte Kuchlbauer in der Bürgerversammlung Ende November. „Es glaubt sowieso keiner mehr.“ Die neueste Entwicklung zu skizzieren, kam er dennoch nicht umhin: Nach jahrelangem Gezerre hält Rewe jetzt eine wirtschaftliche Neubewertung des Vorhabens für nötig. Nun mag Kuchlbauer sich fragen, warum es wohl so lange dauerte. Das hieße aber unnötig Hirnschmalz zu verbrennen. Ausgerechnet der bisher als Quertreiber verschriene Eigentümer von Stutenanger 4, der früheren griechischen Taverne, wäre sofort bereit, den Vertrag zu unterschreiben. So ist es nun umgekehrt wie erwartet: Beide, sowohl Rewe als auch die Sedlmaier Group, sind im Rathaus zwar als schwierige Verhandlungspartner gefürchtet. Viel eher aber hätte man mit der Unterschrift aus Köln gerechnet.

+ Verlassen: Wo einmal ein griechisches Restaurant war, hat nur noch der Zigarettenautomat Kundschaft. © Gerald Förtsch

Das zweite Gebäude, das mit dem umgebauten Rewe den neuen Marktplatz umrahmen soll, ist als Wohn- und Bürohaus mit Arztpraxen geplant. Im Parterre soll es ein Café und kleine Läden geben. Mit beiden Unterschriften unter den städtebaulichen Vertrag würde „faktisch Baurecht“ gelten. Einigermaßen optimistisch hatte Kuchlbauer im November noch auf eine Umsetzung spekuliert – „hoffentlich 2019 und 2020“.

Inzwischen kommt sein Optimismus spröde daher. „Die haben so viel Planung eingebracht“, mit diesen Worten hält er an der Hoffnung auf einen Rückzieher Rewes fest. Allein der Glaube fehlt ihm wohl. Dafür rückt er keinen Deut vom Ortsmitte-Konzept ab. Von Rewe fordert Kuchlbauer eine Antwort. Irgendwas, womit er arbeiten kann.

„Sollte die Antwort Nein lauten, dann ist mit Rewe Schluss!“, da legt sich der Bürgermeister fest. Der Flachbau ist reif für die Sanierung. Mit jedwedem Plan müsste Rewe in den Bauausschuss. Wenn Oberschleißheim sich querstellt, stehen sich Rewe und die Gemeinde in einem schier unauflöslichen Patt gegenüber.