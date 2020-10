Gewerbe im Grünen stößt auf Kritik

Unter Protest hat die Gemeinde Oberschleißheim ihr wohl letztes größeres Gewerbegebiet abgesteckt, 15 Hektar gegenüber der Ertlsiedlung. Die Flächen südlich der B471 sind bisher noch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Oberschleißheim – Mit 16:7 Stimmen beantragt der Gemeinderat, die an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angrenzenden Flächen westlich der St. Hubertus-Straße aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszulösen. Ein positiver Bescheid des Kreistags würde den Weg in das ersehnte Bauleitverfahren ebnen. Einer Ausweisung als Gewerbegebiet stünde nichts mehr entgegen.

Gelände an der Sonnenstraße bleibt für die Uni reserviert

Im Ringen um potenzielle Gewerbeflächen auf Oberschleißheimer Flur entschied sich der Gemeinderat schon 2017 für dieses Gebiet. CSU und Grüne hätten stattdessen eine gleich große Fläche im Süden des Campus gewählt, unterlagen aber der Mehrheit aus SPD, FW und FDP. Das Gelände an der Sonnenstraße bleibt Erweiterungsplänen der Ludwig-Maximilians-Universität überlassen.

Wohnungen für Studenten und Gäste der Uni

Sollte die Flächen südlich der B471 aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden, steht einer gewerblichen Nutzung nichts mehr im Wege. Zwischen dem künftigen Gewerbegebiet und dem LGL sind Wohnungen für Studenten und Gäste der Universität vorgesehen. Die kleine Uni-Siedlung würde sich auf der Westseite an die St. Hubertus-Straße schmiegen. In Richtung B471 plant das Rathaus zudem ein Sondergebiet „LGL“. In diesen Bereich könnte sich das Lehr- und Versuchsgut ausdehnen.

Gemeinde wünscht sich einen Branchenmix

Für das Gewerbegebiet selbst wünscht sich die Gemeinde einen Branchen-Mix aus leichter Produktion, Forschung und Entwicklung. Diese Hoffnung wird nicht von Jedem geteilt. Nach Ansicht der Grünen prädestiniert die Nähe der Autobahn Speditionen, Baumärkte und den damit zusammenhängenden Schwerlastverkehr.

Grüne lehnen den Standort ab

Während sich die CSU mit der Entscheidung vor drei Jahren arrangiert hat, lehnen die Grünen eine gewerbliche Nutzung der Flächen im Süden der B471 kategorisch ab. Den von Gaby Hohenberger als „ökologisch wertvoll“ bezeichneten Grund will die Fraktion auch im Hinblick auf eine Nutzung durch das Lehr- und Versuchsgut bewahren. Die Nachbarschaft von Tierhaltung und studentischem Wohnen erachtet sie als unvereinbar. „Wer mag schon neben einem Schweinestall schlafen?“ Dem Votum der Grünen schlossen sich Peter Benthues (CSU) und Johann Negele (FW) an. Die Gemeinde würde mit schlechtem Beispiel vorangehen, die geschützten Flächen als Gewerbegebiet auszuweisen. „Was sollen wir dem nächsten sagen, der im Landschaftsschutzgebiet bauen will?“

Bürgermeister Markus Böck sieht Pläne als Erfolg für Schleißheim

Bürgermeister Markus Böck (CSU) nutzte die Gelegenheit, seiner „ganz besonderen Freude“ Ausdruck zu verleihen, das Thema auf die Tagesordnung gebracht zu haben. Komplizierte Grundstücksverhandlungen vereitelten offenbar eine zeitnahe Umsetzung des Beschlusses von 2017. Dabei stehen der Gemeinde seit 2013 Gewerbeflächen zu. Im Rahmen der sogenannten Zielvereinbarung mit dem Freistaat hatte man seinerzeit zugunsten der Tierärztlichen Fakultät auf gewerblich nutzbaren Grund verzichtet. Im Gegenzug waren Oberschleißheim 15 Hektar versprochen worden.

