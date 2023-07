Neues Gewerbegebiet an B471: Fraktionen bemängeln fehlende Pläne für nötige Ortsumfahrung

„Reden über Wolkenkuckucksheim“

Von Andreas Sachse

Das Gewerbegebiet an der B471 wird derzeit vorangetrieben. Doch für die unerlässliche Umfahrung zur Erschließung des 15-Hektar-Geländes südlich der B471 existiert noch kein Entwurf.

Oberschleißheim – Mit der Mehrheit der Fraktionen im Rücken treibt das Rathaus das Gewerbegebiet voran. Grüne und ÖDP halten der Gemeinde vor, ein Risiko einzugehen. Denn für die unerlässliche Umfahrung zur Erschließung des 15-Hektar-Geländes südlich der B471 existiert nicht mal im Entwurf.

Die Diskussion um eine notwendige Änderung des Flächennutzungsplans nahmen Grüne und ÖDP in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Anlass, erneut Bedenken vorzutragen und Alternativen aufzuzeigen. Selbst der Vertreter der von der Gemeinde beauftragten „db Stadtplan“ musste einräumen, „dass das Konzept nur funktioniert, wenn die Erschließung über die Ortsumgehung läuft“. Die Umgehung ist nicht Bestandteil der aktuellen Verkehrswegeplanung. Ein vom Staatlichen Bauamt beauftragtes Unternehmen ging pleite.

Laut Gemeinde zu spät, um über Alternativen zu sprechen

Aus Sicht der Gemeinde ist der Zeitpunkt verstrichen, über Alternativen zu dem 2017 beschlossenen Gewerbestandort zu sprechen. Bürgermeister Markus Böck (CSU) verwies auf laufende Projekte wie die neue Ortsmitte, Investitionen in Schulen, Kitas und Wohnen. Dafür muss Geld her. Die Flächen südlich der Ertlsiedlung und der B471 gelten als einzig verbliebene Möglichkeit, Gewerbe anzusiedeln. Die nach der Greensill-Pleite und dem Verlust nahezu ihrer gesamten Rücklagen schwer angeschlagene Gemeinde geht diesen Weg kompromisslos.

CSU, FDP, FW und SPD halten an dem Beschluss von 2020 fest, die Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet zu lösen. Demgegenüber sieht Johann Negele (FW) sich nicht in der Lage, die von seiner Fraktion betriebene Politik zu unterstützen. „Was sollen wir dem nächsten sagen, der im Landschaftsschutzgebiet bauen will?“ Die Gemeinde gehe hier mit schlechtem Beispiel voran. Über den Antrag, den Schutzstatus zu liquidieren, entscheidet letztlich der Landkreis.

Gewerbegebiet über die winzige Hubertusstraße anbinden zu wollen, sei schlichtweg unvorstellbar

Sechs Jahre nach der Entscheidung zu Gunsten des Standorts sind die Fronten im Gemeinderat verhärtet. Während sich die CSU, die seinerzeit mit den Grünen für ein Gelände mit Anschluss an die Sonnenstraße warb, mit dem Beschluss arrangiert zu haben scheint, halten die Grünen an ihrer Haltung fest - unterstützt von Sebastian Riedelbauch (ÖDP) und Negele. Der Standort im Süden Schleißheims wäre über die Sonnenstraße anzubinden - „zur Autobahn ist es auch nicht weit“, sagte Riedelbauch. Was die Flächen an der B471 betrifft, vermisst er ein aussagekräftiges Verkehrsgutachten. Die zur Verfügung stehenden Gutachten zur LMU und zum Gewerbegebiet, auf die sich das Rathaus stützt, seien nicht aufeinander abgestimmt. Riedelbauch: „Uns fehlt ein Gesamtplan!“

Das Gewerbegebiet ohne Erschließung durch die Ortsumgehung zu planen, bezeichnete Fritz Gerrit Kropp (Grüne) als „Reden über Wolkenkuckucksheim“. Das Gewerbegebiet über die winzige Hubertusstraße an die chronisch überfüllte B471 anbinden zu wollen, sei schlichtweg unvorstellbar. A. SACHSE