TSV Schleißheim: Die Zeit des Dauersiegens ist vorbei

Von: Patrik Stäbler

Ehepaar als Trainerduo: Alexander Brandeis und seine Frau Ivonne (2.v.l.) starten mit dem TSV Schleißheim als Aufsteiger in die Landesliga. © / Gerald Förtsch/Archiv

Aufsteiger TSV Schleißheim sieht sich in Handball-Landesliga der Frauen als „Abstiegskandidat Nummer eins“.

Oberschleißheim – In den vergangenen drei Jahren haben die Handballerinnen des TSV Schleißheim lediglich eine einzige Niederlage kassiert. So stieg die Mannschaft des Trainerduos und Ehepaars Ivonne und Alexander Brandeis zunächst als ungeschlagener Meister in die Bezirksoberliga auf, ehe man dort in der Vorsaison als Tabellenzweiter mit nur zwei Minuspunkten den Durchmarsch in die Landesliga schaffte.

Nun aber ist die Zeit des Dauersiegens vorbei, davon ist zumindest der Coach überzeugt. „Wir sind in der Landesliga der Abstiegskandidat Nummer Eins“, sagt Alexander Brandeis, dessen Team vermutlich erst im Oktober sein erstes Saisonspiel bestreiten wird. „Sollten wir am Ende den Klassenerhalt schaffen, dann machen wir eine Riesenparty.“

Diese Ankündigung mag mancher als Tiefstapelei eines Trainerfuchses abtun. Tatsächlich aber hat der TSV auch nach dem abermaligen Aufstieg darauf verzichtet, externe Spielerinnen zu verpflichten. Stattdessen setzt man in Schleißheim auf die eigene Jugend, die seit etlichen Jahren zu besten in der Region zählt.

„Wir sehen uns als Ausbildungsverein“, sagt Alexander Brandeis, der das Traineramt in Schleißheim 2019 übernommen hat – nachdem das Frauenteam von der Landes- in die Bezirksliga abgestürzt war. Nun ist der TSV also zurück in der fünfthöchsten Spielklasse, jedoch ist der Kader größtenteils ein gänzlich anderer als damals. Dreh- und Angelpunkt im Team ist freilich eine Ur-Schleißheimerin: Julia Brandstädter – mit durchschnittlich neun Treffern pro Partie war sie vorige Saison die beste Werferin der Bezirksoberliga – dürfte auch eine Spielklasse höher zu den stärksten Offensivspielerinnen aller Klubs zählen.

Nebst Brandstädter steht dem Trainer-Ehepaar Brandeis der bekannte Kader zur Verfügung – plus fünf Neuzugänge, die jedoch allesamt nicht wirklich neu in Schleißheim sind. So rücken aus der starken A-Jugend des Klubs Torfrau Nika Tikvica, Larissa Schellenberg, Naida Omerovic und Gil Aigner nach. Dazu kommt Nora Freymann aus Herrsching, die bereits in der Vorsaison für den TSV in der Jugend gespielt hat. Gerne hätte Alexander Brandeis noch eine weitere Torhüterin nach Schleißheim gelotst, schließlich hat sich Keeperin Lena Rendel zu einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt nach Spanien verabschiedet. Doch hier habe sich bislang nichts ergeben: „In München sucht ja praktisch jede Mannschaft einen Torwart“, weiß der Coach.

Vorerst also ist Nika Tikvica die einzige Keeperin im Kader; notfalls könnte auch Trainerin Ivonne Brandeis einspringen. „Sie hat schon mal ein Trikot bekommen – auch wenn das natürlich keine Dauerlösung sein kann“, sagt der Coach. Seine Ehefrau und er müssen zu Saisonbeginn noch auf Eva Neusiedl verzichten, die an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert. Anfang Januar könnte die Spielmacherin wieder einsatzbereit sein, hofft Brandeis.

Seine Mannschaft hätte ihr erstes Saisonspiel eigentlich am 17. September gegen Gröbenzell bestreiten sollen. Doch diese Partie sei aufgrund der Personalnöte des Gegners verschoben worden, sagt der TSV-Trainer. Da auch das zweite Spiel beim FC Bayern wegen dessen Hallenproblemen auf der Kippe stehe, könnte es nun sein, dass Schleißheim erst mit deutlicher Verspätung ins Abenteuer Landesliga startet – am 1.Oktober daheim gegen den TSV Herrsching.

Der Kader des TSV Schleißheim

Nika Tikvica (Tor), Sabrina Ackermann, Gil Aigner, Julia Brandstädter, Sophia Dölger, Nora Freymann, Laura Gettwart, Alexandra Gnandt, Melanie Grote, Cindy Hallinger, Leonie Kattner, Eva Neusiedl, Steffi Niederlechner, Emely Nordbrock, Naida Omerovic, Jasmina Rainer, Larissa Schellenberg, Marlene Willy.