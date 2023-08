Bienen hegen und pflegen: Imker verraten, wie‘s funktioniert

Tag der offenen Tür

Neu-Imker und alle anderen Interessierten haben sich in Hochmutting über das Bienenzüchten informieren können.

Hochmutting – 20 Völkern á 30 000 Tieren bietet der Bienenzuchtverein München und Umgebung (BZVM) in Hochmutting eine Heimstatt. Zur Hochsaison im Frühjahr wächst die Zahl der Bewohner schon mal auf 1,6 Millionen an. Was die Bienen zu leisten imstande sind, demonstrieren Anke Spengler und ihre Mitstreiter am Lehrbienenstand des Vereins im Süden Oberschleißheims.

Seit 1999 strömen Besucher aus Nah und Fern am letzten Julisonntag zum Schäferfest auf das benachbarte Gut Hochmutting (wir berichteten). Parallel zu dem alle zwei Jahre von der Familie Hoyler rund ums Schaf ausgerichteten Event bittet der BZVM zum Tag der offenen Tür. Nach vierjähriger Unterbrechung erfreuten sich sowohl die Hoylers als auch die Imker zur Premiere in der postpandemischen Ära einer so nicht erwartet großen Nachfrage.

In der Pandemie Bienenvölker angeschafft

BZVM-Sprecherin Anke Spengler hat gar nicht erst versucht, die Gäste zu zählen. „Das sind deutlich mehr als in früheren Jahren“, pflichtet Ehemann Thomas bei, der als Schriftführer ebenfalls dem Vorstand angehört. Das enorme Interesse führen die beiden einerseits auf das unerwartet gute Wetter zurück. Im Großen und Ganzen aber sind die beiden überzeugt, dass es den Leuten einfach guttut, an einem Tag wie diesem unbeschwert durchatmen zu können. „Corona hat unser Verhalten verändert. Das Ende der Pandemie schafft neue Gewohnheiten.“ Davon sind die Spenglers überzeugt.

Ein wenig ist es wie mit Silvester: Ab morgen gesünder leben, weniger essen, Freunde besuchen, für Oma und Opa da sein, auf Konzerte gehen. Der ein oder andere hat sich während der Pandemie auch ein Haustier zugelegt. Die Spenglers wissen von Leuten, die sich ein Bienenvolk angeschafft haben. „Dass es so einfach sei, den eigenen Honig herzustellen, das kriegen sie doch überall im Internet zu lesen“, erzählt Anke Spengler.

+ Die verschiedenen Imker-Produkte zeigt BZVM-Vorsitzende Anke Spengler. © Gerald Förtsch

Einige sind am Tag der offenen Tür zum Lehrbienenstand geeilt, um von Bienenzüchtern zu lernen. Die Welt der Imker ist in den letzten Jahren gehörig in Schieflage geraten. Pilze, Viren und invasive Schädlinge greifen ihre Volker an. Im Kampf gegen Varroa & Co. haben Imker zwar Erfolge erzielt. Doch schon lauert der nächste Feind: Vespa Velutina, die asiatische Hornisse, ist in Deutschland angekommen. Ihre Leibspeise: die Honigbiene.

„Im Verhalten der Menschen hat sich etwas verändert“

Die Leute wissen zu lassen, was es bedeutet, die Verantwortung über ein Bienenvolk zu tragen, ist den Spenglers wichtig. Dass Bienen allein mit Bienensterben nicht fertig werden, ist für die beiden in Stein gemeißelt. Gegen die Hiobsbotschaften der letzten Jahre setzen Spenglers die Hoffnung: Blühstreifen am Ackersaum, wild wuchernde Gärten. „Im Verhalten der Menschen hat sich etwas verändert“, sagt Anke Spengler: Immer mehr Gemeinden würden Wert auf eine gesunde Umwelt legen.

Der BZVM trägt seinen Teil dazu bei. Der Verein verkauft nicht nur selbst geernteten Honig in mehr als zwei Dutzend verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jungen Familien vermitteln die Imker, wie gut es sich in und von einem gesunden Garten leben lässt, vermitteln ihren Gästen Eindrücke aus einem modernen Paradies. ANDREAS SACHSE