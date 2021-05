Immer diese Umwege

Noch mehr Verkehr rollt jetzt über die B471, an der Schranke heißt es meistens warten.

Seit April wird die Mittenheimer Brücke saniert, das führt zu noch mehr Stau

von Max Wochinger schließen

Oberschleißheim – Seit Anfang April ist die Mittenheimer Brücke über die S-Bahn in Oberschleißheim gesperrt - voraussichtlich bis 2023. Anwohner und Arbeitnehmer sind schon jetzt genervt.

Die Brücke hat eine große Bedeutung, auch im überregionalen Verkehr. Das große Verkehrschaos zu Beginn der Brückensperrung war ausgeblieben. Für Anwohner und Geschäftstreibende in Oberschleißheim gehören Staus mittlerweile zum Alltag. „Ich stehe oft eine halbe Stunde vor der Schranke“, sagt etwa Anwohnerin Angelika März. Sie meint die Schranke an der B 471, über die Bundesstraße wird der innerörtliche Verkehr umgeleitet.

Unterführung lässt auf sich warten

Der S-Bahn-Verkehr unterbricht die Straße. März wohnt in direkter Nachbarschaft zur Mittenheimer Brücke. „Die Sperrung ist sehr hinderlich“, sagt sie. März ärgert sich, dass mit der Sanierung der Brücke nicht auf den geplanten Bau einer Unterführung an der B 471 gewartet wurde. „Oberschleißheim hat’s nicht zusammengebracht, eine Unterführung zu bauen.“ Derzeit feilt die Rathausverwaltung an einer Verkehrslösung.

Zweieinhalb Jahre ist die Brücke gesperrt

Laut einer Verkehrserhebung ist die Bahnschranke rund 40 Minuten pro Stunde geschlossen. Da wegen der gesperrten Mittenheimer Brücke noch mehr Autofahrer die Bundesstraße benutzen, kommt es jetzt zu massiven Staus. Über sie könnte Angelika März noch hinweg sehen, über die geplante Länge der Bauzeit nicht. „Ein halbes Jahr würden wir einsehen, aber nicht drei Jahre“, sagt sie.

Tatsächlich soll die Sanierung der Brücke bis Ende August 2023 dauern – also zweieinhalb Jahre. Die reine Bauzeit beträgt zwei Jahre, die Wintermonate unterbrechen die Arbeiten. In dieser Zeit fällt die wichtige Ost-West-Verbindung weg, die auch als Umfahrung der Bahnschranke an der B 471 genutzt wurde. Jetzt gibt es nur noch zwei Querungsmöglichkeiten: die B 471 und die Schönleutnerstraße. Die Arbeiten hätten schon früher beginnen sollen, wegen der Corona-Haushaltssperre wurde der Start auf April 2021 verschoben.

Entscheidend für den erfolgreichen Ablauf der Bauarbeiten sei laut Gemeinde, dass die Arbeitsschritte nacheinander ausgeführt werden. Die Baustoffe würden auch Zeit zum Aushärten brauchen. Der Bahnbetrieb muss während der Baumaßnahme uneingeschränkt weiter laufen. Trotz des Zeitdrucks, die Arbeiten soll nicht rund um die Uhr dauern, damit Anwohner nicht zu sehr belästigt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei müssen zudem die Brücke im Notfall befahren können. Deshalb werden die Arbeiten nur einseitig über die halbe Brückenbreite durchgeführt.

Das ist der Grund für die lange Bauzeit, sagt Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck (CSU). Außerdem seien Teer- und Betonarbeiten stark witterungsabhängig. Das ziehe die Arbeiten in die Länge.

Darüber ärgert sich auch Esma Sökücü, Mitarbeiterin in der Delphin-Apotheke gegenüber der Mittenheimer Brücke. Täglich müssen Mitarbeiter Pharmazeutika an Kunden ausliefern, dazu müssen sie oft auf die andere Seite der Bahngleise fahren.

Wegen der Umfahrung stehen die Mitarbeiter oft im Stau. Folge: längere Lieferzeiten für Kunden, mehr Aufwand für die Apotheke. „Manchmal müssen wir 15 Minuten vor der Bahnschranke warten, für nur einen Kunden“, sagt Sökücü.

Gute Nachrichten kommen dagegen aus dem Rathaus. „Die Arbeiten laufen gut und planmäßig“, sagt Bürgermeister Böck. Dennoch: Es gebe viele Beschwerden von Bürgern. Das größte Problem sei die Feierabendstraße, sie verläuft parallel zu den Bahngleisen, sagt Böck. Trotz des Namens, die Straße sollten Autofahrer zu den Feierabendstunden meiden. Genau dann seien die Staus am längsten, berichtet Anwohnerin Angelika März.