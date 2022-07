Jugendbildungscampus: Das Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim richtet sich neu aus

Von: Charlotte Borst

Das Heiner-Janik-Haus ist immer in Bewegung: Während eines „Young Master“-Kunst-Stipendiums im Jahr 2020 arbeiteten hier Jugendliche im Kreativsektor. Foto: Archiv jbs © Archiv jbs

Das Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim bleibt ständig in Bewegung und geht mit der Zeit. Jetzt soll es zu einem Jugend-Bildungscampus hin verändert werden.

Landkreis – Das Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim hat sich seit 2013 schon mehrmals neu erfunden und damit immer wieder auf einschneidende gesellschaftlicher Veränderungen reagiert. Für benachteiligte Kinder und Jugendliche stehen die Türen aber auch künftig weit offen: Derzeit verwandelt sich das Heiner-Janik-Haus von einer Jugendbegegnungsstätte mit internationalen Gästen und dem Future-Campus für Geflüchtete zu einem Jugend-Bildungscampus.

Praxisklassen für Jugendliche

Als durch die Pandemie der Austausch mit europäischen und internationalen Gruppen wegfiel, reagierten Leiter Stefan Stoll und sein Team aus Pädagogen und Handwerkern mit einem neuen Angebot: Der Zugang zu geeigneten Praktika, besonders für Mittelschüler, war aufgrund der Pandemie erschwert. Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt und der Agentur für Arbeit bietet das Jugend-Haus seither Praxisklassen für Jugendliche an Mittelschulen und Förderzentren an. Sie arbeiten eine Woche in verschiedenen Werkstätten, machen positive Erfahrungen durch aktive Mitarbeit, erfahren mehr über sich und ihre Talente und können sich beruflich orientieren. Die Pädagogen legen den Fokus auf Selbsterfahrung und Begegnung.

Zuschuss vom Landratsamt für Schülerpraktikum

Der Kreisausschuss befürwortete das neue Konzept: Der Landkreis bezuschusst das Schülerpraktikum „Praxiswoche kompakt“ drei Jahre lang mit jährlich 223 315 Euro. Verwaltung und Kreisjugendring hoffen, dass sie die Hälfte der Kosten durch Fördermittel und Zuwendungen von Stiftungen und Unternehmen refinanzieren können.

Der Raumbedarf ist gestiegen

Mit den Schülern der siebten und achten Jahrgangsstufe ist aber auch der Raumbedarf gestiegen. Zugleich läuft 2024 die Genehmigung für die Containeranlage aus, die zuerst zur Schulung von Flüchtlingen errichtet wurde. Derzeit arbeiten hier die Praktikanten in verschiedenen Werkstätten. Ein Lichtblick ist der Holzpavillon: Der Landkreis baut diese bewegliche Gebäude 2024 für die Landesgartenschau in Kirchheim. Anschließend soll der Holzbau auf dem Gelände des Heiner-Janik-Hauses weiterverwendet werden.

Und noch etwas ändert sich: Bis 2009 betrieb der Kreisjugendring das Haus zwischen Flugplatz Schleißheim und Würmkanal als Selbstversorgerhaus mit 40 Betten und Zeltplatz. Allerdings hätte der Einkauf und die Zubereitung des Essens die Betreuer, die gleichzeitig für Programm sorgten, überfordert. Der Lebensmitteleinsatz sei nicht sehr nachhaltig gewesen, weil jede Gruppe neu einkaufte, heißt es aus dem Heiner-Janik-Haus.

Bald ein Seminarhaus mit Vollverpflegung

Jetzt wird die Jugendbegegnungsstätte zu einem Seminarhaus mit Vollverpflegung umgewandelt. Für alle Gäste wird künftig Vollverpflegung angeboten. Der Kreisausschuss genehmigte eine Hauswirtschaftsstelle und eine Küchenhilfe – auf Basis eines Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahrs. In einer kleinen Lehrküche soll aber auch weiterhin Selbstversorgung möglich sein.

Politisch und kulturell interessierte Jugendliche können ab diesem Sommer auch wieder mit der Jugendbegegnungsstätte auf Reisen gehen. Der Austausch und die Partnerschaften zu Polen, Kirgistan und Israel leben auf. Weil die Kontakte nach Belarus und Russland ruhen, gilt es neue Länder zu erkunden: Geplant sind Reisen nach Georgien und Finnland.