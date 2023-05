Kinder müssen woanders spielen Spielplatz am Stutenanger-Wohnhaus wird es nicht geben

Stattdessen Ablöse

Von Bert Brosch

Auf dem großen freien Grundstück mit Baugrube am Stutenanger in Oberschleißheim sollte neben Rewe-Markt und Wohnungen ein Spielplatz entstehen. Dieser aber wird nun gestrichen.

Oberschleißheim – Seit über drei Jahren ist der ehemalige Rewe-Markt am Stutenanger geschlossen, zwei Jahre passierte gar nichts, im vergangenen Jahr wurde alles abgerissen. Jetzt soll endlich die riesige Baugrube gefüllt werden. Einen Spielplatz, wie ursprünglich geplant, wird es aber nicht geben.

Verkaufsfläche auf 1400 Quadratmetern

Gebaut wird ein Penny-Markt, der ebenfalls zur Rewe-Gruppe gehört, mit einer Verkaufsfläche auf 1400 Quadratmetern, daneben eine Bäckerei mit Café. Darüber entstehen auf fünf Stockwerken 44 Wohnungen, dreißig Prozent davon sollen als Sozialwohnungen günstig an Berechtigte vermietet werden. Geplant war auch ein Spielplatz auf der Tiefgaragenabfahrt. Nun wurde festgestellt, dass dessen Planung gegen das Abstandsflächenrecht verstößt.

Pflanzensubstrat müsste auf Spielpatz kommen

Grundsätzlich sind Tiefgaragenzufahrten von bis zu neun Meter Breite und einer Höhe von maximal drei Meter privilegiert und lösen keine eigenen Abstandsflächen aus. In diesem Fall ist jedoch die fertige Oberfläche des Pflanzsubstrats für die Höhe von drei Metern ausschlaggebend. Um die zulässige Höhe einzuhalten, müsste ein geändertes Substrat in einem Teilbereich des Spielplatzes verwendet werden. Somit entfällt eine Teilfläche des Spielplatzes mit einer Breite von drei und einer Länge von 12,6 Meter. Um diese entfallene Spielplatzfläche zu kompensieren, sollte im Anfangsbereich des Spielplatzes eine neue Fläche von 28 Quadratmetern als Spielfläche ausgewiesen werden.

Statt Spielplatz eine Ablöse

Bauamtsleiterin Christiane Kmoch schlug vor, auf den Spielplatz auf der Tiefgaragenabfahrt komplett zu verzichten. „Die neue bayerische Bauordnung macht es möglich, dass man eine Ablöse bezahlt, die dann einem oder mehreren Spielplätzen in der Umgebung zugutekommt.“ Laut Kmoch wäre der Spielplatz auf der Abfahrt nur eine Notlösung und nicht sehr attraktiv. „Wir könnten zum Beispiel den Spielplatz am Volksfestplatz mit einem Bodentrampolin, einem Spielbagger, großzügigen Sandanlagen und einem Trinkbrunnen aufwerten“, schlug Kmoch vor. Da aktuell Trinkbrunnen gefördert würden, schlägt sie noch einen weiteren öffentlichen Brunnen am Spielplatz beim Hallenbad vor.

„Schön ist etwas anderes“

Auch Bürgermeister Markus Böck (CSU) schloss sich dem Vorschlag an: „Der Spielplatz wurde so oft umgeplant - schön ist wirklich etwas anderes. Eine Ablöse wäre daher sinnvoll.“ Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) hält die Ablöse ebenfalls für die bessere Lösung: „Aber da ist doch direkt am Stutenanger ein Spielplatz, sollten wir nicht den aufmöbeln?“ Dieser Spielplatz, so Böck, gehöre nicht der Gemeinde. Daher könne man darauf nicht zugreifen. Stefan Vohburger (FW) sagte, prinzipiell wolle man mit dem Neubau und dem Spielplatz ja die Ortsmitten-Gestaltung fördern. „Aber unter diesen Umständen können wir mit dem Verzicht und der Ablöse schon mitgehen.“ Dem schloss sich auch Peter Benthues (CSU) für seine Fraktion an. Einstimmig beschloss der Bau- und Werkausschuss die neuen Pläne für den Stutenanger.