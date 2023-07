Kinderfeuerwehrtag in Oberschleißheim: Voller Einsatz für die Retter von morgen

Von: Andreas Sachse

Teilen

Rein in die Einsatzjacke: Nico ist acht Jahre (Feuerwehr Hochbrück) und schon schnell bei der Sache. © Gerald Förtsch

Wer das Rennen am Ende gemacht hat, war gar nicht so wichtig. Auf dem Kreiskinderfeuerwehrtag in Oberschleißheim stand der Spaß im Vordergrund.

Oberschleißheim – Den rund 60 Kindern aus Hochbrück, Riedmoos und Oberschleißheim hatte man beim mittlerweile zweiten Kreiskinderfeuerwehrtag einen Parcours aus zwölf Übungen zusammengestellt, die sich an den Realitäten eines Feuerwehreinsatzes orientierten. Dass die Kinder es kaum erwarten konnten, die Aufgaben zu meistern, konnte Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck (CSU) und dem Kommandant der Oberschleißheimer Feuerwehr, Wolfgang Schnell, unmöglich entgehen. Während die Kinder ungeduldig mit den Hufen scharrten, beschränkten sich beide auf ein kurzes Grußwort. In Gruppen mühte sich der Nachwuchs im Luitpoldpark um die Ehre, einen Pokal entgegenzunehmen. Verlierer gab es an diesem Tag keine. Jeder einzelne Teilnehmer bekam verdientermaßen eine Urkunde überreicht.

Gründung von Kinderfeuerwehren gar nicht so einfach

Die Siegerehrung übernahm Kreisbrandrat Harald Stoiber persönlich. Beim Kreiskinderfeuerwehrtag traten die Freiwilligen Feuerwehren aus Hochbrück, Riedmoos und Oberschleißheim aufeinander. Warum nicht mehr? Bis auf Höhenkirchen sind diese drei Wehren landkreisweit die einzigen mit eigener Kinderfeuerwehr. Stoiber würde das gern ändern, sieht sich aber vor einen Berg von Problemen gestellt.

Den personell angeschlagenen Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Nachwuchs zu sichern, funktioniert am ehesten über Kinderfeuerwehren. Die Sechs- bis Zwölfjährigen üben sich spielerisch in Feuerwehrtechniken, erleben Spaß in der Gemeinschaft und erfahren, dass es Freude bringt, der Gesellschaft Gutes zu tun. Das sagte Stoiber zusammengefasst auf der Veranstaltung in Oberschleißheim. Wer am Ball bleibe, wechsele hernach in die Jugendfeuerwehr, um dann ab 16 Jahren an den Dienst der großen Jungs in Blau herangeführt zu werden. „Doch ganz so einfach ist das leider nicht“, beklagte Stoiber.

Kinder bei der Stange halten: Pädagogischer Ansatz ist vonnöten

An die Betreuung von Kindern sind Vorgaben gesetzlicher und versicherungstechnischer Art geknüpft. „Das ist wie in der Kita: Sobald Eltern uns ihre Kinder überlassen, stehen wir in der Verantwortung.“ Keine Kinderfeuerwehr kommt ohne pädagogisch geschultes Personal aus. Es braucht Strukturen in der jeweiligen Wehr, um die Sechs- bis Zwölfjährigen zu beschäftigen. Stoiber: „Wir betreuen die Kinder und Jugendlichen in den wichtigsten Jahren ihrer Entwicklung.“ Um sie bei der Stange zu halten, sei ein besonderer pädagogischer Ansatz von Nöten. „Ein Kind, das in einen Fußballverein geht, darf sofort Ball spielen. Bei uns muss man erst 16 werden, um auf einen Einsatz mitzufahren.“ Über Feuerwehren wie in Oberschleißheim zu verfügen, stimmt den Kreisbrandrat aber zuversichtlich.

Gutteil an Freizeit investiert

Kinderwehrleiterin Lisa Schnell hat als gelernte Kinderpflegerin eine pädagogische Schulung durchlaufen. Außerdem investiert sie einen Gutteil an Freizeit in die Aufgabe. Die Feuerwehr biete die Strukturen, den Nachwuchs spielerisch zu schulen.

Den Kinderfeuerwehrtag auszurichten, betrachtet Kommandant Schnell als Bestätigung der Arbeit in Oberschleißheim. Im Januar 2020 habe man die Kinderfeuerwehr als eigene Abteilung installiert. Kurz darauf sei im Kreis die Fachberatung Kinderfeuerwehr eingerichtet worden. Alexandra Schnell, die Schwägerin des Oberschleißheimer Kommandanten, übernahm den Posten neben ihren Verpflichtungen im aktiven Dienst. Die Spiele-Olympiade auf dem Kinderfeuerwehrtag zählt seither zu den Aufgaben der Fachberaterin.