Sie haben den Glauben nicht verloren: Trotz Skandal wollen sich viele für ihre Kirche vor Ort engagieren

Von: Volker Camehn

„Wir haben den Eindruck gewonnen, die Menschen am Ort unterscheiden für sich zwischen Kirche vor Ort und der Amtskirche“, erklärt Pfarrer Ulrich Kampe vom Pfarrverband Oberschleißheim. © Volker Camehn

Das Engagement in der Kirche im Landkreis München ist ungebrochen. Obwohl die Pfarreien vor allem nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens viele Kirchenaustritte verzeichnen, gibt es auch diese gute Nachricht kurz vor dem Pfarrgemeinderatswahlen im März.

Landkreis - Nicola Gerhardt gibt sich frohgemut. „Erfreulicherweise haben wir keine Probleme Kandidaten für die PGR-Wahl am 20. März zu finden“, sagt sie. Sie ist Pfarrgemeinderats-Vorsitzende von St. Severin in Garching, zudem sitzt sie für die CSU im Kreistag des Landkreises München. Der Wunsch, sich in der Kirche vor Ort zu engagieren scheint ungebrochen, so ihr Eindruck. „Derzeit bestehen Zusagen von 19 Gemeindemitgliedern.“ Allerdings, so Gerhardt, gebe es auch Gemeinderats-Mitglieder, „die aufgrund der derzeitigen Situation nicht mehr kandidieren wollen“.

Viel Überzeugungsarbeit

Die Bereitschaft, sich zur Wahl aufstellen zu lassen, war allerdings nicht selbstverständlich, Überzeugungsarbeit musste geleistet werden, räumt Gerhardt ein: „Wir haben in den Gottesdiensten und in Einzelgesprächen dafür geworben.“

Ein wenig entspannter stellt sich die Situation im Pfarrverband Oberschleißheim dar: „Es war bei uns keine große Überzeugungsarbeit notwendig“, erklärt Pfarrer Ulrich Kampe auf Anfrage. „Wir haben den Eindruck gewonnen, die Menschen am Ort unterscheiden für sich zwischen Kirche vor Ort und der Amtskirche.“ Für beide Pfarrgemeinden, St. Wilhelm und Maria-Patrona-Bavaria, hätten sich „zahlreiche Bewerber“ zur Verfügung gestellt. „Vorbehalte gab es so keine, da die amtierenden Pfarrgemeinderäte in ihrem Wirken die beste Werbung für die Pfarrgemeinderatswahl sind“, ist Kampe überzeugt. Das Werben schien erfolgreich: Es würden „heuer mehr Gemeindemitglieder als bei den Wahlen 2014 und 2018“ kandidieren, „was uns sehr freut“, so Kampe.

Kirche vor Ort als ein positiver Ort wahrgenommen

Was Nicola Gerhardt zudem beobachtet hat: „Die Reaktion vieler engagierte Christen vor Ort ist, dass ihnen ihr Glaube und ihre Kirche ein großes Anliegen ist, für deren Fortbestand sie gerade wegen der desaströsen aktuellen Situation einsetzen wollen.“ Also jetzt erst recht. „Das ist im übrigen auch meine Motivation“, so Gerhardt. Es gehe darum, einerseits „innerkirchlich die Weichen neu zu stellen“ und die Kirche vor Ort als einen „positiven Ort, an dem das Christentum praktisch gelebt wird, erfahrbar zu machen“. Gerhardt: „Denn der Glaube ist etwas Grundpositives, der für das eigene Leben, aber auch für die Gesellschaft eine große Bereicherung darstellt.“ Die Zahlen scheinen Gerhardts Standpunkt zu stützen: Auch für die letzten beiden Wahlen waren jeweils 18 Frauen und Männer angetreten – also sogar einer weniger als in diesem Jahr.

Kirche auch im Kleinen reformieren

Nicht zur Wahl wieder antreten will indes Saran Diané, bislang im Pfarrgemeinderat St. Valentin, Pfarrverband Ismaning und Unterföhring, engagiert. Diané sitzt zudem für die SPD im Gemeinderat. „Dass ich mich nicht wieder zur Wahl stelle, liegt nicht an meiner Kritik an der Katholischen Kirche. Ganz im Gegenteil, seit diesem Wintersemester studiere ich sogar Katholische Theologie“, erklärt die resolute 22-Jährige. Der Verzicht auf eine erneute Kandidatur hätte vielmehr „zeitliche Gründe“. Diané ist der Auffassung, dass sich in der Kirche nur etwas ändern werde, wenn Menschen, „die wirklich etwas verändern wollen“, kirchliche Berufe ergreifen. Denn: „Verändern können nicht nur die Bischöfe und Kardinäle in Rom.“ Reformieren könne man die Kirche „auch im Kleinen, also in den Pfarreien“ vor Ort und eben auch in Pfarrgemeinderäten. Prinzip: Kirchen von unten.

Vorbehalte gegenüber Theologie-Studenten

Eine Einstellung, für die es allerdings nicht nur Applaus gibt, wie Saran Diané immer wieder selbst erlebt: „Im Zuge meiner Studienwahl stoße ich schon seit geraumer Zeit immer wieder auf Vorbehalte.“ Zum Beispiel den: Die Aufnahme des Studiums würde „das System der Katholischen Kirche unterstützen, welches unter anderem auch das Vertuschen von Missbrauch begünstigt“. Auf der Kandidatenliste des Pfarrverbandes, so Diané, würde sich für die anstehende Wahl mengenmäßig wenig ändern. Sechs bis acht Personen würden es wohl sein, alles wie gehabt. Die endgültige Liste soll in der kommenden Woche feststehen.

Aktuelle Diskussion hat Bereitschaft für Ehrenamt nicht befördert

Dass eine umfängliche Wahlliste zustande kam, war im Pfarrverband Sauerlach mit seinen Pfarreien St. Andreas, St. Michael Arget und St. Margaret Altkirchen, nicht selbstverständlich. „Es bedurfte schon bei manchen großer Überredungskunst“, so Pfarrer Josef Steinberger. Die Leute seien immer weniger bereit, sich längerfristig, in dem Fall vier Jahre, an ein Gremium zu binden und Verantwortung zu übernehmen. „Und die aktuelle Diskussion hat die Bereitschaft für so ein Ehrenamt nicht gerade befördert“, so Steinberger. Sechs Pfarrgemeinderatsvertreter werden in Sauerlach gebraucht, immerhin zehn Kandidaten werden zur Wahl antreten. Saran Diané denkt hingegen schon weit über den 20. März hinaus. Für sie steht fest: „Ich möchte mal einen Beruf in der Seelsorge ausüben.“