Kleinwasserkraftanlagen für Schleißheim im Gespräch

Von: Bert Brosch

Durch Oberschleißheim fließen viele Bäche, wie hier der nördliche Schlosskanal. Diese würden sich nach Meinung von Sebastian Riedlbauch für Kleinwasserkraftanlagen eignen. © Bert Brosch

Überall wird fiebrig nach der Erschließung von Energiequellen gesucht, auch in Oberschleißheim. Konkret geht es um Kleinwasserkraftanlagen.

Oberschleißheim – ÖDP-Gemeinderat Sebastian Riedelbauch stellte den Antrag, die Gemeinde sollte die Möglichkeit von Kleinwasserkraftanlagen prüfen. Mit 19:6 Stimmen wurde das Thema in den Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) zur weiteren Bearbeitung verwiesen.

Riedelbauch ist der Überzeugung, dass die durch Oberschleißheim fließenden Bäche und Flüsse ganzjährig Strom produzieren könnten. „Wasserkraft ist eine sehr hochwertige regenerative Energieerzeugung und kann helfen, die Klimaneutralität zu erreichen.“ Es gehe ihm nicht um ein Großkraftwerk wie an Isar und Amper, sondern um kleine Wasserkraftwerke. „Durch die Lage und Größe unserer Bäche, etwa Schlosskanal, Schleißheimer Kanal, Mühlbach oder Gänsbach, kommen nur kleine Wasserkraftwerke in Frage, die aber angrenzende Häuser und Straßen mit Energie versorgen könnten.“ Zur Realisierung der Wasserkraftanlagen könnten sich laut Riedelbauch die Anwohner zu Bürgerbeteiligungen zusammenschließen, um diese zu errichten und zu betreiben. „Das wäre eine Alternative zu den PV-Anlagen auf den Dächern, um Strom zu erzeugen.“

Erster Gedanke: „Was für ein Schwachsinn“

Die Verwaltung soll eruieren, welche Standorte dafür infrage kommen könnten. Helga Keller-Zenth (Grüne) gab offen zu, dass ihr erster Gedanke war: „Was für ein Schwachsinn.“ Sie habe dann aber mit einem Freund von der Uni in Stuttgart gesprochen. „Der sagte mir, das könne sehr wohl sinnvoll sein, wenn man von einer Wasser-Stauhöhe ab zwei Meter ausgeht. Der große Vorteil zu Wind und Sonne wäre, dass die Wasserkraft immer zur Verfügung steht.“ Keller-Zenth empfahl daher, dass sich ein Experte die Oberschleißheimer Verhältnisse konkret ansehen solle.

Stausee vonnöten

Florian Spirkl (SPD) gab zu bedenken, dass in der Münchner Schotterebene auf einen Kilometer ein Gefälle von rund 1,10 Meter komme. „Bei einer empfohlenen Wasser-Stauhöhe von zwei Metern bräuchten wir also einen Stausee, der fast zwei Kilometer lang wäre. Das wäre doch ein ganz schön großer See – hat denn die Verwaltung überhaupt die Kapazität, um so etwas zu prüfen?“ Angesichts des notwendigen Stausees lehnte Spirkl den Antrag ab. Dem schloss sich auch Casimir Katz (FDP) an. Für Angelika Kühlewein (CSU) ist der Gedanke sehr interessant: „Das ist doch genau das richtige Thema für unseren UVA, der in der Vergangenheit häufig mangels Themen ausgefallen ist.“

Das sah auch Bürgermeister Markus Böck (CSU) so. Mit 19:6 Stimmen wurde der Antrag in den UVA zur Prüfung verwiesen: „Vielleicht können wir ja den Bekannten von Frau Keller-Zenth als Experten dazu einladen.“