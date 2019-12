Bürgermeister Kuchlbauer will Posten verteidigen

Oberschleißheims Bürgermeister Christian Kuchlbauer will seinen Posten verteidigen,. Seine Freien Wähler haben auch ihre Gemeinderatsliste aufgestellt.

Oberschleißheim –Die Freien Wähler Oberschleißheim haben ihre Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahlen 2020 durchgeführt. Als Bürgermeisterkandidat wurde Amtsinhaber Christian Kuchlbauer einstimmig von den Mitgliedern gewählt, meldet Stefan Vohburger, Pressewart der Freien Wähler Oberschleißheim.

Bürgermeister Christian Kuchlbauer spürt Aufbruchstimmung

In seiner Bewerbungsrede zeigte Kuchlbauer die Vielzahl der umgesetzten und angeschobenen Projekte der Legislaturperiode auf. Für die nächste Amtszeit formulierte er klare Ziele für die Gemeinde. Die entstandene Aufbruchsstimmung in Oberschleißheim müsse fortgesetzt und die Bevölkerung muss vor Lärm und Verkehr geschützt werden. Er werde alles in seiner Macht liegende tun, um Oberschleißheim weiter nach vorne zu bringen, zitieren die Freien Wähler ihren Spitzenkandidaten.

Freie Wähler wollen stärkste Fraktion im Gemeinderat werden

Auch für die Wahlen zum Gemeinderat wurde ein klares Ziel ausgegeben. Die Freien Wähler wollen die stärkste Fraktion im Gemeinderat stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Gemeinderatsliste mit 24 Kandidaten und drei Ersatzkandidaten aufgestellt und gewählt, die sich durch ihre vielfältige Mischung auszeichnet, melden die FW. „Von jung bis alt, von Schülern bis Rentnern, vom Metzgermeister, Angestellten, Lehrerinnen über Polizeibeamten bis hin zu Ingenieuren und Geschäftsführern sowie die ehrenamtliche Arbeit in den verschiedensten Vereinen in Oberschleißheim spiegelt die gesamte Gesellschaft in unserem Ort sehr gut wieder“, beschreibt Vohburger die Liste.

Durchschnittsalter liegt bei knapp 43 Jahren

Das Durchschnittsalter der Kandidaten liegt bei knapp 43 Jahren. Was zeige, dass auch die jungen Bürger von Oberschleißheim sich bei den Freien Wählern für den Ort engagieren möchten. Der stellvertretende Landrat Otto Bußjäger (Freie Wähler) führte durch die Versammlung. mm

Die Liste der Freien Wähler

1. Christian Kuchlbauer, Erster Bürgermeister

2.Hans Hirschfeld, 3. Bürgermeister

3. Marion Wechner

4. Edgar Putz, Gemeinderat

5. Stefan Vohburger, Gemeinderat

6.Gerlinde Kufer

7. Thomas Laser

8. Florian Wagner

9.Aylin Housni

10. Sebastian Krause, Gemeinderat

11. Bernhard Antoniol

12.Lena Negele, Gemeinderätin 13.Thomas Raml

14.Markuss Hollweck

15. Loni Müller

16.Hubertus Korste

17.Heinrich Stadelmaier

18. Lisa Wörl

19. Andreas Meyr

20.Hans Negele, Gemeinderat

21. Susanne Höppner

22. Michael Witte

23. Kurt Weber

24. Sabine Kappl





