Nach Herztransplantation: Marco (8) darf endlich Klinik verlassen

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Fan trifft Idol: Bayern-Profi Joshua Kimmich hat den Achtjährigen in der Kinderkardiologie besucht. © Privat

Nach über zwei Jahren darf der achtjährige Marco endlich das Krankenhaus verlassen - mit dem neuen Herzen, das in seiner Brust schlägt. Seine Familie kann es kaum mehr erwarten.

Landkreis – Morgen darf der achtjährige Marco nach über zwei Jahren endlich die Großhaderner Klinik verlassen. Am meisten freut er sich auf sein Zuhause in Eichenau (Kreis Fürstenfeldbruck). Genauer gesagt: „Auf mein eigenes Zimmer – und wie jetzt alles aussieht.“ Endlich kann er wieder Gebäude und Autos aus Lego bauen. Irgendwann will Marco Ingenieur werden und eigene Häuser bauen. Ein Traum, der mit seinem neuen Herz möglich ist.

Am 6. Januar, nach über fünf Stunden Operation, hat Marcos neues Herz angefangen zu schlagen (Münchner Merkur berichtete). Sein eigenes Herz hatte den Kampf gegen ein Virus verloren. Da war er sechs Jahre alt, heute ist Marco acht. Die Krankheit kam damals aus dem Nichts. „Wir wurden von einem Tag auf den nächsten aus dem Leben gerissen“, sagt Stefanie Schäfer, die Mutter von Marco. Im Februar 2020 erkrankte fast der gesamte Kindergarten an einer Grippe. Das Virus hat sich bei Marco allerdings auf sein Herz gesetzt. Schleichend hat es die linke Herzkammer geschädigt, bis das Herz nicht mehr vollständig funktioniert hat.

„Ohne gegenseitige Unterstützung wäre das niemals gegangen“

Einzige Lösung: ein neues Herz. Nur so schnell geht das nicht. Die Wartezeiten sind lang. Im April wurde Marco im Münchner Herzzentrum ein „Berlin Heart“ eingesetzt, ein Herzunterstützungssystem. Mit dem Gerät konnte Marco wieder herumlaufen. Nach sechs Wochen wurde er nach Großhadern auf die Kinderkardiologie verlegt.

Besuch in der Klinik: Sein Meerschweinchen darf Marco bald auch auf „Monis kleiner Farm“ streicheln. © privat

Die nächsten zweieinhalb Jahre wartete Marco auf ein Spenderherz. Wie lässt sich diese Zeit überbrücken? „Die vielen Besuche“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Seine beste Freundin Theresa hat Marco regelmäßig besucht. Seine gesamte Familie, Bruder Alex, Mama Stefanie und Papa Christian, war oft da. Der familiäre Zusammenhalt hat den Schäfers über diese schwere Zeit hinweggeholfen. „Ohne gegenseitige Unterstützung wäre das niemals gegangen“, sagt Stefanie Schäfer. Sie hat ihren Beruf als Erzieherin aufgegeben. Jeden Tag ist sie nach Großhadern gefahren. Neben den liebenden Menschen hat die Station 9b jeden Mittwoch Besuch von den Klinikclowns. FC Bayern-Profi Joshua Kimmich, Schauspieler Max von Thun und das Döblingers Kasperltheater waren da. „Und mein Meerschweinchen!“, ruft Marco, lächelt und schaut von seinem Sudokublock auf. Einmal im Monat kommt die Tierpädagogin Monika Posmik mit ihren Tieren nach Großhadern. Der Verein „Luzia Sonnenkinder“ aus Oberschleißheim finanziert die Besuche. Ein Haustier darf Marco wegen des Virenrisiko nicht haben. Sein Meerschweinchen lebt in Garching-Hochbrück auf „Monis kleiner Farm“, einem Zentrum für tiergestützte Pädagogik. „Ich darf Sternchen besuchen kommen, so oft ich will“, betont Marco.

Neben der überwältigenden Freude, weiß Marco, dass er sein Herz von einem anderen Kind bekommen hat. „Wir haben ihm das erklärt“, sagt Stefanie Schäfer. Gerade überwiegt aber die Freude. Arzt, Mutter und Marco mussten weinen, als sie von dem Spenderherz erfahren haben. „Wir können es noch heute nicht glauben“, sagt Stefanie Schäfer. „Es fühlt sich so unwirklich an.“

Ganz so unwirklich ist das nicht. Die Familie kann wieder gemeinsame Ausflüge planen. Im Sommer steht ein Urlaub im Schwarzwald an. Marco möchte eine Show mit den Zauberern „Ehrlich Brothers“ sehen. „Endlich können wir wieder eine richtige Familie sein“, sagt Stefanie Schäfer und strahlt über das ganze Gesicht. Nach den drei Jahren schätzt sie den gewöhnlichen Familienalltag. Wenn alles gut geht, darf Marco nach Ostern zum ersten Mal in die Schule gehen. Demnächst steht ein Besuch bei „Monis kleiner Farm“ an. Marco kann sein Meerschweinchen „Sternchen“ zum ersten Mal auf dem Tierhof in dem Arm nehmen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.