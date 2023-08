Gefahr am rechten Rand? „Diskussion führe ich nicht“

Zurück zu Kernenergie und Kernfamilie: Der Kandidat der AfD im Stimmkreis Nord

Von: Laura May

Teilen

„Die große Angst vor dem Klima halte ich für unseriös“: Die aktuellen energiepolitischen Maßnahmen und Gesetze wirken für Peter Kremer wie ein Schuss ins Knie der eigenen Nation. © Dieter Michalek

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Peter Kremer aus Oberschleißheim als Kandidat für die AfD im Stimmkreis München-Land Nord an. Er will deutsches Eigentum und Gottes Schöpfung retten.

Oberschleißheim – Wenn er von Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung in Produktionswerken spricht, leuchten seine stahlblauen Augen. Peter Kremer, 70, ist Ingenieur für Elektrotechnik und hat rund 40 Jahre für Siemens gearbeitet.

Heute fürchtet er um Deutschlands Zukunft als Industrienation. Bei der Landtagswahl kandidiert Kremer auf Listenplatz 24 der Alternative für Deutschland (AfD) im Stimmkreis München-Land Nord. Die rechtspopulistische Partei soll seiner Heimat zu altem Glanz verhelfen. Als Treffpunkt schlägt er das Oberschleißheimer Schloss vor – im Wittelsbacher-Hofgarten geht er besonders gerne spazieren. „Das ist gut für Seele und Körper.“

„Es ist ein Kulturkampf.“

Politisch will sich der 70-Jährige etwa für mehr Wohneigentum und weniger Verwaltungsapparat einsetzen. Seine größte Kritik gilt der Klimapolitik. Das liegt daran, dass er nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt. „Das Klima tut das, was es immer getan hat“, sagt Kremer. „Es wandelt sich. CO2 ist überhaupt nicht das Problem.“ Die aktuellen energiepolitischen Maßnahmen und Gesetze wirken für ihn deshalb wie ein Schuss ins Knie der eigenen Nation. „Wir stehen vor einem energiepolitischen Scherbenhaufen“, klagt er. Sein Lösungsvorschlag: Keine Windräder, Wiedereinstieg in die Kernenergie und Ausbau der Gaskraftwerke auch mit russischem Gas. „Die große Angst vor dem Klima halte ich für unseriös“, sagt Kremer.

Naturschutz sei ihm hingegen wichtig. Als gläubiger Christ möchte er den Planeten genauso erhalten wie das traditionelle Konzept von Mann und Frau. „Der Schöpfungsgedanke ist mir ein großes Anliegen“, sagt Kremer. Er sieht seine Welt auseinanderbrechen. Kein Eigentumsschutz, kein tempoloses Brausen mit seinem Verbrenner, keine Kernfamilie, keine klare deutsche Identität – Kremer fühlt sich in vielen Lebensbereichen vom „übergriffigen Staat“ eingeschränkt. Mit Klima und Corona werde alles gerechtfertigt. Hinzu kämen Debatten über Gender und Migration. Eine Krise folge der anderen, sagt der dreifache Vater und nimmt einen Schluck von seinem alkoholfreien Weißbier. „Es ist ein Kulturkampf.“

Partei-Sympathisant seit Gründung

Wenn er seine gefühlten Ungerechtigkeiten beschreibt, schneidet er die Luft mit seiner Hand, an der ein goldener Ehering glänzt. Wo für ihn ein guter Staat anfängt und aufhört, bleibt unklar. Auf der einen Seite soll sich der Staat nicht in die Privatsphäre einmischen, auf der anderen Seite lehnt Kremer radikalen Liberalismus ab. „Wenn man den Markt nur sich selbst überlässt, haben wir Sodom und Gomorra.“ Andererseits müsse der Verwaltungsapparat schlanker werden, Kremer kritisiert die überforderten Behörden.

Einerseits will Kremer parteiprogrammkonform Steuern auch für Spitzenverdiener senken, andererseits sollen Sozialstaat, Bildungs- und Gesundheitssektor besser funktionieren – ergo besser finanziert werden.

In der populistischen Oppositionspartei hat er eine politische Heimat gefunden. Und Heimat ist Kremer sehr wichtig. „Ich bin Patriot“, sagt er. Schon bei ihrer Gründung als Anti-Euro-Partei habe er mit der AfD sympathisiert. Damals hatte sich Kremer an einer Sammelklage gegen die Abschaffung der D-Mark beteiligt – für ihn ein Verlust nationaler deutscher Souveränität. „Der Euro wurde nicht als monetäres, sondern als politisches Projekt eingeführt“, sagt er. Der Partei trat er damals nicht bei. Erst 2018 wurde er Mitglied. „Da kam ja auch noch die unkontrollierte Masseneinwanderung hinzu“, erklärt er. Seit 2020 sitzt er für die AfD im Kreistag. Zu Wort meldet er sich dort vor allem bei Energie- und Mobilitätsthemen.

Gefahr am rechten Rand? „Diskussion führe ich nicht“

Kremer ist ein treues Parteimitglied. Er stimme uneingeschränkt allen Punkten des Parteiprogramms zu und kann nicht verstehen, dass Menschen Angst vor rechtsradikalen Parteimitgliedern haben. „Ich kenne diese Kräfte nicht“, lautet seine Antwort. Er will sie auch nicht kennenlernen. Er weigert sich, eine Liste mit rechtsextremen AfD-Bundestagsabgeordneten überhaupt zu lesen.

Ein bisschen Rechtsradikalismus stört ihn nicht. So würde er mit Björn Höcke gerne mal zu Mittag essen – auch wenn der wegen der Verwendung von NS-Vokabular sich vor Gericht verantworten muss. Er sieht die Partei als Summe. Eine Gefahr am rechten Außenrand der AfD oder einem generellen Rechtsruck in Deutschland sieht Kremer nicht. „Diese Diskussion führe ich nicht, das ist Quatsch.“

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.