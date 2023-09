Verkehrsexperte und Radl-Liebhaber: Der Kandidat der Grünen im Stimmkreis Süd

Von: Laura Forster

Einer seiner Lieblingsplätze ist die renaturierte Isar bei Grünwald. Dort kommt Grünen-Landtagsabgeordneter Markus Büchler gerne zum Entspannen hin. Mit der CSU geht das gut, aber mit Markus Söder und seinen Leuten nicht. Markus Büchler auf die Frage, ob er sich ein Bündnis mit der CSU vorstellen könnte. © laura forster

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Markus Büchler aus Oberschleißheim wieder für die Grünen im Stimmkreis München-Land Süd an. Der Verkehrsexperte will noch mehr bewegen.

Landkreis – Er will es noch einmal wissen: Grünen-Landtagsabgeordneter Markus Büchler tritt am 8. Oktober für den Stimmkreis München-Land-Süd erneut zur Wahl an. Der Landschaftsarchitekt und promovierte Historiker aus Oberschleißheim ist Verkehrsexperte und möchte vor allem das Thema Mobilität vorantreiben – mehr Radwege und ÖPNV und weniger Verkehr. Mit Listenplatz vier in Oberbayern hat der 50-Jährige gute Chancen, wieder in den Landtag einzuziehen.

Herr Büchler, Sie sind seit 2018 im Landtag. Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Mein Leben hat sich total auf den Kopf gestellt. Ein 16-Stunden-Tag ist normal. Das geht schon auch an die Gesundheit, doch ich habe gelernt, drauf zu achten.

Ganz schön stressig. Wieso eine erneute Kandidatur?

Weil ich das Gefühl habe, dass man tatsächlich was bewegen kann – sogar in der Opposition, was nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Außerdem habe ich viel gelernt. Vor allem im Verkehrsbereich. Auf Fragen, die ich mir früher selbst als ÖPNV-Nutzer gestellt habe, weiß ich jetzt Antworten.

Sie sind Sprecher für Mobilität Ihrer Fraktion. Was konnten Sie in der letzten Wahlperiode umsetzten und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf?

Beim Thema stillgelegte Bahnstrecken, wie etwa die Fuchstalbahn von Landsberg nach Schongau, tut sich endlich was. Da waren wir sehr beharrlich dran. Außerdem haben wir erfolgreich Druck gemacht beim Ausbau der S-Bahn-Außenäste und der Modernisierung der S-Bahn-Struktur, das ist vor allem bei uns im Landkreis total wichtig. Stichpunkt: zweigleisiger Ausbau der S7-Ost. Dieser wird nun geplant, doch das Problem ist, dass man nicht weiß, wann es konkret wird, weil die Staatsregierung gerade alles Geld in die zweite Stammstrecke versenkt.

Was meinen Sie?

Ich bin Teil des Untersuchungsausschusses Stammstrecke. Da kam raus, dass die Staatsregierung seit drei Jahren gewusst hat, dass Kosten und Zeit völlig aus dem Ruder laufen und trotzdem munter weitergebaut hat. Wir im Landkreis warten auf Verbesserungen, die sich jetzt um zehn Jahre verschieben. Das macht mich wütend.

Sie selbst besitzen kein Auto und sind viel mit dem Rad unterwegs. Wie ist die Situation in München und Umgebung?

Ziemlich grausig, wenn ich ehrlich bin. Wir haben zwar wunderschöne Ausflugswege, aber bei Alltagsradwegen sieht es schlecht aus. Ich fahre meist mit dem Rad in den Landtag, und die Infrastruktur ist einfach gefährlich. Ich denke mir regelmäßig: ,Da hast du jetzt Glück gehabt.’ Die Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer und Fußgänger in Bayern ist in den letzten zwei Jahren drastisch gestiegen. Der Radwegeausbau geht viel zu langsam voran. Beim Pilot-Radschnellweg von Milbertshofen Richtung Garching basteln wir seit neun Jahren rum. Ich will, dass solche Anliegen nicht mehr von Kommunen geplant werden, sondern vom Freistaat. Das ist kommunenübergreifende Infrastruktur wie Staatsstraße oder Eisenbahnlinie. Dann geht da auch was vorwärts und man bekommt mehr Bürger aufs Fahrrad.

Neben dem Thema Verkehr, wofür setzten Sie sich ein?

Mir liegt auch die Energiewende am Herzen. Zum Beispiel, dass im Landkreis endlich Windräder entstehen. Aber damit ist es nicht getan. Wir müssen auch die Dächer wieder mit PV-Anlagen bestücken. Da braucht es vielleicht eine Anschubförderung vom Freistaat, der selbst auf seine eigene Liegenschaften mehr Solaranlagen bauen könnte. Derzeit sind nur vier Prozent bestückt.

Die Grünen sind Teil der Bundesregierung. Ist das ein Vor- oder Nachteil bei der Landtagswahl?

Sowohl als auch. Die Diskussion um das Heizungsgesetz ist natürlich unglücklich gelaufen, da sind wir brutal schlecht weggekommen. Das war wie ein Hagelgewitter. Aber wir haben auch viel durchgesetzt, wie das Deutschlandticket oder die Anhebung der Lkw-Maut.

Sie sind auch Kreisrat, wie wichtig ist Ihnen die Arbeit im Landkreis?

Sehr viele Entscheidungen auf Landesebene haben unmittelbar mit der Kommunalpolitik zu tun, da gibt es viele enge Verzahnungen wie etwa beim ÖPNV oder der Unterbringung von Geflüchteten.

Könnten Sie sich ein Bündnis mit der CSU vorstellen?

Meine persönliche Meinung: Mit der CSU geht das gut, aber mit Markus Söder und seinen Leuten nicht.

Wenn Sie mal eine Auszeit brauchen, wo gehen Sie hin?

Ich gehe gerne in die Berge. Vor Kurzem war ich auf dem Morteratschgletscher. Es ist erschreckend, wie schnell der Klimawandel dort fortschreitet. Meine Kinder können das noch erleben, aber deren Kinder kennen Gletscher wahrscheinlich nicht mehr. Da muss man dringend handeln – und das wollen wir Grünen.