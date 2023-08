Bloß kein Stillstand: Der Kandidat der ÖDP im Stimmkreis Nord

Von: Carina Ottillinger

„Ich will unser Land verändern“: Und dafür will Sebastian Riedelbauch (ÖDP) ins Maximilianeum. © Gerald Förtsch

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Sebastian Riedelbauch als Kandidat für die ÖDP an. Er will ein Punktesysteme für Kommunen einführen und Dienstwagen verbieten.

Oberschleißheim – Sebastian Riedelbauch will Bewegung und keinen Stillstand. „Ich will unser Land so verändern, dass es lebenswert bleibt, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden.“ Seit vielen Jahren ist der Kommunalpolitiker im Gemeinderat in Oberschleißheim und seit November 2021 Mitglied der ÖDP. In diesem Jahr kandidiert er für den Landtag im Stimmkreis München-Land Nord.

In der ÖDP fühlt sich Riedelbauch aufgehoben. Vor zwei Jahren wechselte er von der SPD-Fraktion im Gemeinderat zur ÖDP. Er gehörte der Fraktion als Parteiloser an. „Menschlich gab es überhaupt keinen Grund, aber wir waren zu oft nicht einer Meinung.“

„Ich habe keine Angst vor Fehlern.“

Riedelbauch will etwas ändern, und die ÖDP würde ihn in seinem Tatendrang unterstützen. Es sei die richtige Entscheidung gewesen. „Die ÖDP gibt mir die Freiheit, neue Themen anzupacken und voranzubringen.“ Selbst wenn etwas nicht funktioniere. Falls er in den Landtag kommt, habe er keine Angst davor, nicht wiedergewählt zu werden. „Ich habe keine Angst vor Fehlern.“

Seit sieben Jahren arbeitet der 39-Jährige als Teamleiter im Finance Controlling Bereich bei Knorr-Bremse. Ein internationales Unternehmen, das Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge anfertigt. Ins Büro fährt Riedelbauch am liebsten mit dem Fahrrad. Eine halbe Stunde. Manchmal nimmt er auch das Auto. Selten greift der Diplom Kaufmann auf die Öffentlichen Verkehrsmittel zurück, die S1 und U3. Im Homeoffice braucht er zwischendurch eine Sportpause. Drei bis fünf Mal wöchentlich läuft Riedelbauch Richtung Unterschleißheimer See oder Ruderregatta. Manchmal begleitet ihn Hund Balu, ein brauner Labrador, bei seinen 15-Kilometer-Läufen.

Dienstfahrzeuge aller Abgeordneten und Beamten abschaffen

Neben dem Joggen ist Handball Riedelbauchs zweite Leidenschaft. Regelmäßig trainiert er im Herrenteam des TSV Schleißheim. Jedes zweite Wochenende steht ein Spiel an. „Wir sind nicht besonders gut, aber das macht nichts“, sagt Riedelbauch und lacht. „Bei uns steht Bewegung und Spaß an erster Stelle.“

Im Landtag würde Riedelbauch als Erstes die Dienstfahrzeuge aller Abgeordneten und Beamten abschaffen. „Selbst ein Ministerpräsident kann mit der S-Bahn in den Landtag fahren.“ So würde sich der Druck deutlich erhöhen, im ÖPNV Verbesserungen zu schaffen. Riedelbauch selbst würde mit dem Rad in den Landtag fahren – mit einer Pendelzeit von etwa 40 Minuten. Für den Landkreis möchte der Politiker vor allem die „hemmungslose Versiegelung“ der Flächen stoppen. „Die Lebensqualität in unserem Landkreis können wir nur erhalten, wenn wir nicht alles zubauen.

Finanzierungsmodell umgestalten

Dafür müsse der Landtag das Finanzierungsmodell der Kommunen umgestalten. Die Gemeinde sollte sich nicht über die Gewerbesteuer finanzieren, sondern über andere Anreize wie Parks und Radwege – eine Art Belohnungssystem. Je mehr Ökopunkte eine Gemeinde sammelt, desto mehr Geld bekommt sie vom Landkreis ausgezahlt. Industriegebiete bedeuten weniger Punkte – und damit weniger Geld. „Wir könnten so die Flächen viel effizienter nutzen“, sagt Riedelbauch. In diesem Zusammenhang stellt er auch den aktuellen Wohnungsbau infrage. Einfamilienhäuser würden enorm viel Flächen verbrauchen. Mehrfamilienhäuser hingegen seien in vielerlei Hinsicht effektiver. Angefangen bei den Energiekosten. Riedelbauch selbst wohnt seit zehn Jahren in einem Reihenhaus in Oberschleißheim, einem Niedrigeffizienzhaus mit Wärmepumpe, PV-Anlage und Ladestation für das Elektroauto, wie er sagt. Einen extra Kleinbus braucht die Familie jedoch, um die drei Söhne und Hund unterzubringen.

Die Lebensqualität für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, steht für den Vater an erster Stelle. Auf Spaziergängen im Berglwald oder Radtouren im Schweizer Holz vermittelt Riedelbauch seinen Kindern das Bewusstsein für die Umwelt. „Ich will, dass meine Kinder mit offenen Augen durch die Umwelt gehen.“

