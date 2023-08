Familienmensch und Anti-Lobbyistin: Die Kandidatin der ÖDP im Stimmkreis Süd

Von: Carina Ottillinger

Natur- und heimatverbunden ist ÖDP-Direktkandidatin Karin Schuster, die sich im Landtag für bessere Bildungsbedingungen stark machen möchte. © privat

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Karin Schuster für die ÖDP im Stimmkreis Süd an. Die natur- und heimatverbundene Oberschleißheimerin will sich im Landtag für bessere Bildungsbedingungen stark machen.

Oberschleißheim – Ganz besonders genießt Karin Schuster (49) die Zeit mit ihrer Familie und in der Natur. In diesen paar Stunden tankt sie Kraft. Denn ihre politischen Ämter füllen sie im Moment voll aus. Schuster ist Vorsitzende des Kreisverbandes der ÖDP zusammen mit Yannick Rouault. Seit drei Jahren sitzt die Politikerin für die ÖDP im Kreistag. Jetzt kandidiert sie für den Landtag im Stimmkreis München-Land-Süd.

Die 49-Jährige wohnt mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem Hund in Oberschleißheim in der Nähe des Schlossparks. Die Familie ist für sie der Mittelpunkt in ihrem Leben. Der Sohn ist in mehreren Vereinen der Gemeinde aktiv: Fußball, Taekwondo und Musikschule. „Oft gibt es ein kleines Schlagzeugkonzert am frühen Morgen“, erzählt Schuster und lacht. Mit einer Familie sei immer was los.

Schon als Kind mit Politik in Berührung

Bei der Stiftung Pfennigparade in München leitet die studierte Wirtschaftlerin den Bereich der Beschäftigung. „Es geht um eine Rehabilitation. Oft sind die Menschen erst durch einen Unfall eingeschränkt und können zunächst nur in einer betreuten Werkstatt arbeiten“, erklärt Schuster. Sozialpädagogen helfen diesen Menschen mit körperlicher Behinderung, auf den ersten Arbeitsmarkt zurückzukommen.

Die Politik begleitet Karin Schuster seit ihrer Kindheit, denn sie kommt aus einer politischen Familie. Bereits als Jugendliche diskutierte sie mit ihrer Großmutter, die lange Jahre in der SPD aktiv war. Sie ermutigte ihre Enkelin dazu, selbst in die Politik zu gehen, wenn sie etwas ändern wolle. Jedoch war Schuster noch lange parteilos, bis sie sich 2019 der ÖDP anschloss. „Ich wollte in eine Partei losgelöst vom Lobbyismus. Das ist aus meiner Sicht nur die ÖDP. Sie steht für Ganzheitlichkeit und direkte Demokratie.“

Bildungspolitik will sie als Erstes anpacken

Im Landtag würde Schuster als Erstes die Bildungspolitik anpacken. Es hake an so vielen Stellen: Lehrermangel, Ausbildungssituation, Schulabbrecher. Dabei sei eine gute Bildung unerlässlich. „Denn die Zukunft liegt in unseren Kinder.“ Doch im Moment würden wir unser Bildungssystem stiefmütterlich behandeln. Gesetze wie das Gute-Kita-Gesetz oder Kita-Qualitätsgesetz würden nicht ausreichen. In der Praxis müsse etwas vorwärts gehen. „Wir müssen weiterdenken und unkonventionelle Wege gehen.“ Das ganze Bildungssystem müsse modernisiert werden, die Lehrerausbildung umgestaltet und der Lehrplan angepasst.

Idee für ein Pilotprojekt in Landkreis-Schulen

Im Landkreis schwebt Schuster zudem ein Pilotprojekt in einzelnen Schulen vor. Bei den heutigen Anforderungen sollte jeder Lehrer eine Assistenzkraft zur Seite gestellt bekommen. Die zweite Lehrkraft könne Kindern mit Migrationshintergrund oder mit einer Behinderung helfen. Außerdem wäre so für die gesamte Klasse ein entspannteres Lernen möglich. „Der Landkreis München könnte Vorreiter für ein neues Lernmodell werden“, sagt Schuster.

In die Ferne darf‘s auch mit dem Auto gehen

Als Ausgleich geht Schuster gerne spazieren. „In der Natur kann ich die Seele baumeln lassen.“ Ob allein im Schlosspark mit dem Hund oder zu Viert. Am Wochenende steht oft eine Wanderung in den Bergen oder eine Radtour zum Ruderregatta an.

Ein schöner Urlaub ist für Familie Schuster auch in Bayern möglich, denn auch die Heimat biete viele schöne Ecken. Ein fast zweites Zuhause ist daher Bad Grießbach in Niederbayern geworden. Die Landschaft sei wunderschön, und es ziehe sie daher immer wieder dort hin. Doch ab und an darf es auch mal in den Süden gehen. Erst letztes Jahr erholten sich die Schusters 14 Tage in der Toskana. „Wir versuchen so gut wie möglich auf den Individualverkehr zu verzichten, aber es zieht uns immer wieder in die Ferne.“ Ausnahmen seien erlaubt. Ansonsten schafft es die Familie mit einem Auto auszukommen.

Als „Schön-Wetter-Radlerin“ fährt Schuster gerne bei Sonnenschein mit dem Rad in die Arbeit. Alternativ nimmt sie Bus und U-Bahn, denn auf die S-Bahn sei leider kein Verlass, sagt sie.