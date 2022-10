Grüne: Bewährtes Kandidaten-Quartett für Landtag und Bezirkstag

Für alle Menschen und Themen im Landkreis wollen sie eintreten: Die beiden Landtagskandidaten Markus Büchler (l.) und Claudia Köhler (2.v.r.), sowie die Kandidaten für den Bezirkstag, Frauke Schwaiblmair und Martin Wagner. © grüne

Die Grünen im Landkreis München haben ihre Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommen den Jahr bestimmt.

Landkreis - Für den Landtag wurden erneut die amtierenden Landtagsabgeordneten Claudia Köhler im Stimmkreis München-Land-Nord und Markus Büchler im Stimmkreis München-Land-Süd aufgestellt. Für den Bezirkstag treten wieder Bezirksrätin Frauke Schwaiblmair in München-Land-Nord und Bezirksrat Martin Wagner in München-Land-Süd an. In dieser Aufstellung versprechen sich die Grünen die besten Chancen, ökologische und soziale Politik voranzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einsatz für nachhaltigen, sozialen und inklusiven Landkreis München

Das Quartett, das einstimmig von den Mitgliedern gewählt wurde, verkündete anschließend: „Wir haben in den vergangenen vier Jahren engagierte politische Arbeit geleistet. Wir wollen auch in Zukunft gemeinsam für einen nachhaltigen, sozialen und inklusiven Landkreis München sorgen und in Bayern mitregieren.“ Die vier Kandidaten wollen als Team für alle Menschen und Themen im Landkreis eintreten.

Für die Unterhachinger Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende im Haushaltsausschuss, Claudia Köhler, ist es entscheidend, wofür Geld eingesetzt wird: „Nur eine funktionierende Infrastruktur mit Windkraft und Geothermie ermöglicht die Energiewende und senkt die Preise. Erst genügend Lehrkräfte und optimale Kinderbetreuung sorgen für Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Es sind nicht nur soziale, sondern harte wirtschaftliche Faktoren, mit denen wir Bayern vorwärts bringen werden.“

Büchler: „Will Verkehrsprobleme lösen“

Der Oberschleißheimer Markus Büchler, Verkehrsexperte der grünen Fraktion im Landtag: „Persönlich will ich die enormen Verkehrsprobleme lösen helfen, gerade bei uns im Ballungsraum München. Das heißt für mich eine pünktliche und intelligent ausgebaute S-Bahn, günstige und einfache Tickets, sichere und bequeme Radwege, ein dichtes Netz an Ladestationen.“

Inklusion stärken, Jugend fördern

Frauke Schwaiblmair, Diplom-Psychologin aus Gräfelfing, betont ihre Netzwerke zu sozialen Trägern und in die Verwaltung, die sie als Bezirksrätin und Inklusionsbeauftragte bereits aufgebaut hat: „Das stetige Einfordern von Teilhabe und Partizipation zeigt Erfolg: Auch der Bezirk Oberbayern hat endlich einen Inklusionsbeirat. Bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes möchte ich mich auch in der nächsten Wahlperiode für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen.“

Eine Stimme für die Jugend im Bezirkstag ist der Unterschleißheimer Martin Wagner, von Beruf Geschäftsführer der Katholischen Landvolkbewegung: „Ich möchte mich eine weitere Wahlperiode dafür stark machen, dass die Förderung der Jugendarbeit im Bezirk als Pflichtaufgabe und nicht als Kür verstanden wird.

mm