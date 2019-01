Landwirte fürchten weiteren Vorstoß für riesiges Neubauviertel

Offiziell ist die „städtische Entwicklungsmaßnahme“ (SEM), ein gewaltiges Neubauviertel für bis zu 20.000 Menschen zwischen Feldmoching und Oberschleißheim beerdigt, doch die Landwirte sind noch längst nicht entspannt.

Oberschleißheim/Feldmoching – Bei der Gebietsversammlung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) wurde emotional diskutiert, und der Bezirksvorsitzende Anton Kreitmair warnte eindringlich, zu früh einen Haken unter die Angelegenheit zu machen. Der ehemalige Landtagsabgeordnete berichtete von den Gesprächen mit der Stadt München über die geplante SEM, die in seinen Augen eine reine Enteignung der Landwirte gewesen wäre. „Wenn diese Form der Enteignung passiert, dann bekommen wir eine neue Zeitrechnung“, sagte Kreitmair.

Kreitmair schimpft auf „arroganten OB Reiter“

Nach den Kommunalwahlen 2020 könnten sich neue Bündnisse bilden und das Projekt wieder anstoßen. Kreitmair warnte, „dass sich die Politik nach dem Wähler richtet“. Von den Gesprächen mit dem Münchner Stadtrat nahm Anton Kreitmair mit, „dass ich so etwas Arrogantes wie OB Dieter Reiter noch nie gesehen habe“. Er habe mit dem Bauernverband anfangs nicht einmal geredet. Erst über Bürgermeister Josef Schmid habe der Verband die Argumente der Landwirte vorbringen können.

Landwirte kritisieren auch den BBV

In der Diskussion bei der Versammlung übten die Landwirte massive Kritik. Der BBV habe Fehler gemacht, die dem Widerstand gegen die Pläne der Stadt München das Genick brechen könnten. Kreitmair wehrte sich und verteidigte die Äußerung, dass es beim Kampf gegen die SEM um viel Geld gehe: „Wir reden nicht über Quadratmeterpreise von zehn oder 15 Euro. Bei 400, 500 oder 600 Euro geht es erst los. Und man muss auch deutlich sagen, dass es auch in Feldmoching Leute gibt, die das Geld mitnehmen wollen.“

Stadt will nur billigen Grund

Kritik übten die Landwirte aus dem Münchner Norden an der Stadt München, die sich Grundstückstäuschen kategorisch verweigere. „Die Stadt will nur billigen Grund, hat selbst 2800 Hektar und gibt nichts her“, schimpfte ein Landwirt. Bei künftigen Gesprächen will der BBV die Option von Grundstückstauschgeschäften in die Diskussion einbringen. So könne der Landwirt weiter seiner Arbeit nachgehen, und die Stadt München bekomme die Möglichkeit, in zusammenhängenden Gebieten neue Wohnungen zu realisieren. Kreitmair betonte, dass der Bauernverband und die Bürgerinitiative Heimatboden weiter im Gespräch bleiben müssten mit dem Münchner Stadtrat.