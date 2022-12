Lkw rammt Linienbus: Vier Fahrgäste verletzt

Von: Martin Becker

Teilen

Ziemlich demoliert war der Sattelzug nach dem Zusammenstoß mit dem Bus der Linie 201. © Thomas Gaulke

Ein Sattelzug hat am Donnerstagabend in Oberschleißheim einen Linienbus gerammt – vier Fahrgäste wurden verletzt.

Oberschleißheim – Zu dem Unfall kam es gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung von Freisinger Straße (B 471) und Ingolstädter Landstraße (B 13). Ein Bus der Linie 201, gesteuert von einem 39-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, kam von der Freisinger Straße her und wollte die B 13 bei grüner Ampel in Richtung Garching-Hochbrück überqueren. Von dort, aus der Schleißheimer Straße, nahte eine Sattelzugmaschine. Deren Fahrer, ein 46-jähriger Slowake, wollte bei ebenfalls grüner Ampel nach links auf die B 13 abbiegen, missachtete aber den vorfahrtsberechtigten Bus und stieß mit diesem zusammen.

Wie die Polizei berichtet, splitterten durch die Kollision mehrere Seitenscheiben des Linienbusses. Während der Busfahrer und der Lkw-Lenker den Unfall unverletzt überstanden, mussten die vier Fahrgäste vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt werden. Es handelte sich um eine 41-Jährige und einen 32-Jährigen aus dem Landkreis München, um einen Mann (27) aus dem Landkreis Dachau und einen 36-jährigen Münchner.

Stundenlange Verkehrsbehinderungen

Die schweren Sachschäden an Bus und Lkw schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme musste die Ingolstädter Landstraße in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte.