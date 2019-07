Warnungen ignoriert: Betrunkener lässt Beine lässig ins Gleisbett baumeln - dann erfasst ihn der Zug 

Ein stark betrunkener Mann ließ am Mittwoch lässig seine Beine ins Gleisbett des S-Bahnhofs Oberschleißheim baumeln. Warnungen anderer Reisender ignorierte er. Dann erfasste ihn ein Zug.

Oberschleißheim – Ein 37-Jähriger aus Dachau, der am Mittwoch gegen 23.45 Uhr am S-Bahnhof Oberschleißheim betrunken an der Bahnsteigkante saß, hatte seine Beine lässig ins Gleis baumeln lassen und stand auch nicht auf, als sich der Regionalzug München-Passau (4092) näherte. Der Zug erfasste ihn bei Tempo 100 an den Beinen, der Mann brach sich aber lediglich einen Fuß, meldet die Bundespolizei.

Oberschleißheim: Mann von Zug erfasst - bei Tempo 100

Der Dachauer saß an der Bahnsteigkante von Gleis 3. Die Aufforderung eines Reisenden, die Beine hoch zu nehmen, ignorierte der Mann, der 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte.

Mann bei Tempo 100 von Zug erfasst - Lokfahrer bemerkt nichts

Der Lokführer gab später an, den Mann nicht gesehen und den Vorfall überhaupt nicht bemerkt zu haben, teilt die Polizei mit. Auf den Bahn- und S-Bahnbetrieb hatte der Vorfall keinerlei Auswirkungen.

