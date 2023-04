Mit diesem Projekt will der Landkreis die Azubi-Quote steigern

Von: Charlotte Borst

Sie sind schon in der Ausbildung: Muhammed (l.) und Jamie lernen beim Oberschleißheimer Ettiketten-Hersteller Schreiner Group den Beruf des Flexodruckers. Michael Limmer (r.) besetzt jährlich bis zu 50 Ausbildungsplätze. © Gerald Förtsch

Zum Schuljahr 2023/24 startet der Landkreis ein neues Projekt: „Berufswahl lokal“ heißt es und begleitet den Übergang von der Schule in die Berufswelt.

Landkreis – Rund 2500 Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe erhalten dadurch mehr Orientierung bei der Suche nach einer Ausbildung. Der Landkreis investiert 137 000 Euro pro Jahr, ebensoviel zahlt die Agentur für Arbeit.

Über einen freien Träger arbeiten Pädagogen auf drei Vollzeitstellen und bieten Gruppen- und Einzelbetreuung für Schüler an den sechs Mittelschulen im Landkreis an und an den beiden Förderzentren in Unterschleißheim und Unterhaching. Ziel ist es, viele Jugendliche zu erreichen, mit der lokalen Wirtschaft stärker zu kooperieren, die Azubi-Quote zu steigern und die Abbrecherquote zu verringern. Denn auch während der Ausbildung geht die Betreuung eine Zeit lang weiter.

Auslöser war die Diskussion, die Berufseinstiegsbegleitung abzuschaffen

Die Kreisräte im Jugendhilfeausschuss haben das Projekt einstimmig beschlossen, zunächst für drei Jahre mit Option auf Verlängerung. Auslöser für die Projektentwicklung war, dass der Freistaat die Berufseinstiegsbegleitung zwischenzeitlich eingespart hatte. Die Berufseinstiegsbegleitung, die sich an Jugendliche der achten und neunten Jahrgangsstufe richtet, ist seit 2012 ein Instrument der Arbeitsagentur, um vor allem Mittelschülern den Weg in die Ausbildung zu ebnen. Doch seit Jahren steht diese Hilfe im Landtag immer wieder kurzfristig auf der Kippe.

Vor einem Jahr, im April 2022, hatte die Landtagsmehrheit von CSU und Freien Wählern die Finanzierung bayernweit eingespart. Das hatte einen Aufschrei zur Folge: bei Eltern und auch bei Lokalpolitikern. Der Elternbeirat der Mittelschule Unterschleißheim startete eine Online-Petition und sammelte tausende Unterschriften für die Berufseinstiegsbegleitung.

Förderung durch Agentur für Arbeit

Als der Freistaat von September 2022 bis März 2023 tatsächlich bayernweit aus der Berufseinstiegsbegleitung ausstieg, beschloss der Jugendhilfeausschuss im Juli 2022 auf Antrag von FDP, Grünen, SPD und ÖDP eine planbare, verlässliche Finanzierung der Berufseinstiegsbegleitung für den Landkreis München. Auch CSU-Kreisräte unterstützten dies. Zwischenzeitlich ist das Kultusministerium wieder in die Maßnahme eingestiegen, so dass das kreiseigene Konzept zurückgestellt wurde. Die Kreisräte beauftragten die Kreisbehörde jedoch, eine Ergänzung zur Berufseinstiegsbegleitung zu entwickeln.

So konzipierte der Landkreis in sportlichem Tempo das Projekt „Berufswahl lokal“ und erhielt von der Agentur für Arbeit die Förderzusage für 50 Prozent der Kosten. Der Kreis sucht nun einen Träger, um drei Stellen zu besetzen und will im Herbst starten.

Großer Bedarf an Unterstützung im Bereich der Berufswahl

Als Julia Horn jetzt „Berufswahl lokal“ im Jugendhilfeausschuss vorstellte, waren die Reaktionen sehr positiv. „Es gibt großen Unterstützungsbedarf im Bereich der Berufswahl“, sagte Horn: Der Landkreis biete mit seinem Konzept eine „hohe Planungssicherheit, indem wir für drei Jahre planen“. Das ist für die Pädagogen eine gute Nachricht, die immer wieder in Unsicherheit sind, ob die Finanzierung ihrer Arbeitsstellen weitergeht. Der Landkreis will mit „Berufswahl lokal“ auch geflüchtete Jugendliche und ukrainische Schüler unterstützen und ebenso Inklusion fördern.