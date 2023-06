MVG-Leihräder: Schleißheim streicht zwei Stationen und hofft auf Innovationen

Von: Andreas Sachse

Rad zum Ausleihen: Etliche Standorte sprossen vor fünf Jahren im Landkreis aus dem Boden. (Symbolfoto) © Stadt Unterschleißheim

In Oberschleißheim streicht die Gemeinde zwei MVG-Leihrad-Standorte. Zudem hofft sie auf Innovationen, damit das Angebot wieder besser angenommen wird.

Oberschleißheim – Der Bedarf an Leihrädern geht zurück. Oberschleißheim will das ändern, hofft daher auf technische Neuerungen und setzt bis dahin auf Nachfrage-stabile Leihrad-Stationen vor Ort.

Von den sechs Leihrad-Stationen in Oberschleißheim und Umgebung hält die Gemeinde an vier Stationen fest: Der Bahnhof, Veterinärstraße, das Schloss und das Helmholtz Zentrum sind nach wie vor ausreichend gut frequentiert. Von den Mietrad-Stationen an der Flugwerft und in Mittenheim hingegen will man sich trennen. Die Nachfrage an diesen beiden Leihrad-Zentren ist eingebrochen.

„Virtuelle Stationen“

Nachdem die MVG zunächst in der Landeshauptstadt ein Mietrad-System installierte, zog das Landratsamt für den Landkreis nach. Im März 2018 trat Oberschleißheim dem Projekt „MVG Rad“ bei. Fünf Jahre später läuft der Pilot einschließlich der Fördermittel aus. Die mit dem Kreis getroffene Vereinbarung sieht jedoch eine „stillschweigende Fortsetzung des Vertrags“ vor, sofern dieser nicht binnen sechs Monaten zum Jahresende gekündigt wird.

Diese Option zog die Gemeinde für die vier weiterhin gut laufenden Leih-Stationen. Auf Beschluss des Gemeinderats werden Mittenheim und die Flugwerft beerdigt. So weit hätte es nach Ansicht des Rathauses nicht kommen müssen. Die Gemeinde hatte durchaus Alternativen im Sinn. Die Bitte aus Oberschleißheim, die am wenigsten genutzte Station in Mittenheim gegen eine neue, „virtuelle Station“ am Studentenwohnheim am Schäferanger einzutauschen, habe jedoch sowohl der Landkreis als auch die MVG abgelehnt. Zuvor habe man die Gemeinde unnötig lange in der Luft hängen lassen, erklärte Rathaus-Sprecherin Doris Rohe im Gemeinderat.

„Wir würden lieber mit Belohnungen arbeiten“

Leihräder erfreuen sich bundesweit großer Nachfrage. Technische Innovationen sind beinahe an der Tagesordnung. Erst kürzlich ging die Oberschleißheimer Schreiner Group mit einer Entwicklung im Sinne der Gemeinde an die Öffentlichkeit: Auf den Rahmen eines Fahrrads geklebt, soll das „RFID-Label“ die Identifikation für die Zufahrtskontrolle in Leih-Stationen sowie die elektronische Abrechnung gewährleisten.

Auf derlei Innovationen hat man gehofft, als die Gemeinde die gegenwärtig noch kaum flexibel handhabbaren Leih-Stationen etwa in Mittenheim durch eine neue, virtuelle Station am Schäferanger ersetzen wollte. „Die Leute möchten mit dem Leihrad nach Hause fahren, anstatt es fernab an einer Leihrad-Station abzustellen“, argumentierte Rohe. Mit einer App oder auch einer Entwicklung wie dem „RFID-Label“ hätte man flexibleren und damit nutzerfreundlicheren Ausleihen den Weg bereiten können. Stattdessen hätten der Kreis und die MVG die Gemeinde eine halbe Ewigkeit auf eine Antwort warten lassen, um den Vorschlag dann niederzubügeln.

Apropos niederbügeln: Die im April 2022 eingeführte Strafgebühr für abseits einer Leih-Station abgestellte Räder sei der Akzeptanz nicht dienlich gewesen. „Wir würden lieber mit Belohnungen arbeiten“, sagte Rohe: Mit Gutschriften etwa für konformes Verhalten. Dass das gegenwärtige System veraltet ist, hat sich inzwischen wohl bis München herumgesprochen. MVG, MVV und der Kreis stellen Untersuchungen zum Thema Bike-Sharing an. In Schleißheim hofft man auf den großen Wurf.

