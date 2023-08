Nach Massenkarambolage bei Oberschleißheim: A92 gesperrt

Von: Günter Hiel

Nach einem schweren Unfall am heutigen Freitag gegen 12.30 Uhr bei Oberschleißheim bleibt die A92 Richtung Münchnen nach Einschätzung der Polizei noch bis mindestens 14.30 Uhr gesperrt.

Oberschleißheim - Das Lagebild ist noch unklar laut Polizei und Feuerwehreinsatzzentrale an der Unfallstelle an der A92 bei Oberschleißheim. Ein Lastwagen und bis zu acht Pkw sind dort gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung München zusammengestoßen. Eine Person war eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt, meldet die Feuerwehr.

Freiwillige Feuerwehren Oberschleißheim, Riedmoos und Unterschleißheim im Einsatz

Neben Rettungsdienst und Polizei sind die Freiwilligen Feuerwehren Oberschleißheim, Riedmoos und Unterschleißheim im Einsatz. Die Autobahn Richtung München ist weiter gesperrt, voraussichtlich bis mindestens 14.30 Uhr.