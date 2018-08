Nächtliche Sperrungen am Autobahndreieck Feldmoching

Fahrbahnsperrungen sind ab Dienstag, 21. August, nötig am Autobahndreieck München-Feldmoching bei Oberschleißheim.

Oberschleißheim–In den Nächten von Dienstag, 21. August, bis Donnerstag, 23. August, wird das Traggerüst für die neue Brücke kontrolliert, meldet die Autobahndirektion. Hierfür müssen einzelne Rampenfahrbahnen am Autobahndreieck jeweils von 21 bis 3 Uhr gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

In der Nacht auf Donnerstag, 23. August, wird die Rampe von Deggendorf her kommend in Richtung Salzburg gesperrt. Autofahrer werden auf der A 99 in Fahrtrichtung Stuttgart bis zur nächsten Anschlussstelle Ludwigsfeld geleitet, um dort zu wenden und wieder in Richtung Salzburg auf die A 99 aufzufahren. In den Nacht auf Mittwoch, 22. August, wird die Rampe von Stuttgart her kommend in Richtung Deggendorf gesperrt. Der Verkehr wird bis zur nächsten Anschlussstelle Neuherberg geleitet, um dort zu wenden und wieder in Fahrtrichtung Stuttgart auf die A 99 aufzufahren.

Neue Brücke ist nötig

Der Neubau der Brücke ist notwendig, weil die bestehende altersbedingt erhebliche Mängel aufweist und eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Als Nächstes folgen dieses Jahr noch die Herstellung des Überbaus im ersten neuen Brückenabschnitt in Fahrtrichtung Salzburg sowie ab Mitte September der Ausbau des Traggerüsts, ebenfalls mit Rampensperrungen. Im November wird der erste Brückenabschnitt fertiggestellt sein, die Behelfsbrücke kann abgebaut werden. Im Dezember erfolgt der Abbau des zweiten zu erneuernden Brückenabschnitts Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein.

