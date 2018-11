Narhalla: Exotische Verführung zum Faschingsauftakt

Heiß her ging es bei der Proklamation der Prinzenpaare in Oberschleißheim. Die Narhalla hatte Exotisches zu bieten.

Oberschleißheim – Aus dem nebligen Transsylvanien hat die Narhalla den Startschuss für die Faschingssaison heuer in den Orient verlegt. Die Proklamation stand heuer unter dem Zeichen „1001 Nacht“. In exotischem Rahmen präsentierte der Oberschleißheimer Faschingsverein seine Prinzenpaare für die fünfte Jahreszeit.

Wundersame Gestalten

Wundersame Gestalten trieben sich im Bürgerhaus herum. Man meinte, den Duft von Amber, Sesam und gebrannten Mandeln zu riechen. Während sich die neuen Prinzenpaare bis zu ihrem Auftritt vor den Blicken der Öffentlichkeit verbargen und die Mitglieder der Garden letzte Vorbereitungen trafen, stachen dem Betrachter vor allem zwei Geschöpfe ins Auge: Die bezaubernde Jeannie, verführerisch in hauchdünnem Tuch, grazil in ihren Bewegungen, als wäre sie soeben erst der Wunderlampe entschwebt. Und ein persischer Edelmann mit Krümelmonster-blauem Teint, der sich anschickt, elegant die Bühne zu erklimmen.

Unter der Maske verbarg sich Abullah-Mohammed-Mustafa. „Ihr könnt auch Pavlos zu mir sagen“, sagte der Edelmann, den Pavlos Piperias, Vize-Präsident der Narhalla, mimte. Er eröffnete den Abend und nutzte die Gelegenheit, befreundete Vereine und deren Prinzenpaare zu begrüßen, die zahlreich erschienen waren.

Ali Baba und Aladdin regieren

Die Choreografie des Abends folgte einem bestimmten Motto: Nachdem man das Bürgerhaus zuletzt in eine Gruft verwandelt hatte, in der Vampire und Untote das Publikum das Fürchten lehrten, gab es nun Exotik des Orients. „Lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie sich in 1001 Nacht entführen, wo Aladdin und Ali Baba Ihr Unwesen treiben“, sagten die Hofmarschalle Sabine Rustler und Sandra Vogl.

Aladdin und Ali Baba waren dann auch die Leitmotive der Theaterstücke, die Kinder und Jugendliche der Narhalla und Erwachsene eingeübt hatten. Während sich die Großen an Aladdin hielten, orientierte sich der Nachwuchs an Ali Baba und den 40 Räubern. „Natürlich in verkürzter Form“, erläuterte Lydia Raith, die mit Rebecca Möltner die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat. „Für die komplette Fassung ist der Abend zu kurz.“

Am Ende beider Aufführungen betraten die Prinzenpaare der Saison 2018/19 die Bühne: Rebecca I. (12) und Benjamin I. (11) aus Oberschleißheim sowie Saskia I. (28) und Tommy I. (35) aus Dachau. Bei der Inthronisation am 5. Januar wird das Erwachsenenprinzenpaar, Saskia und Tommi, ihre Vorgänger, Rebecca I. und Andreas I., verabschieden.

Wie im Vorjahr scheint der Narhalla mit Prinz und Prinzessin wieder eine gute Wahl gelungen zu sein. Saskia, Friseurin, und Tommi, Lagerist, sind auch privat ein Paar.