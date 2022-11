Narrhalla kürt Prinzenpaare: Musketiere stoßen auf Drachenreiter

Von: Andreas Sachse

Im Zivilleben Polizist und Erzieherin: Conny I. und Markus II. sind das Prinzenpaar der Narrhalla. © Dieter Michalek

Die Narrhalla Oberschleißheim hat das Geheimnis um ihre Prinzenpaare gelüftet. So gut wie heuer wurde es noch nie gehütet.

Oberschleißheim- – Sie ist „die Liebe seines Lebens“, er ihr „Fels in der Brandung“. Gemeinsam führen sie die Narrhalla durch die Saison 2022/23. Conny I. und Markus II. sind das neue Prinzenpaar. Heuer war es spannend wie nie: Der Narrhalla ist es gelungen, die Identität des neuen Prinzenpaares bis zur letzten Sekunde geheim zu halten. Für ein paar Galafotos in Abendgarderobe war man sogar ins benachbarte Pfarrheim St. Wilhelm ausgewichen, wo Markus (53) und Conny Maier (50) sich von ihrer besten Seite zeigten.

Pressesprecherin Rebecca Möltner hat darauf geachtet, dass ja nichts nach draußen dringt

Pressesprecherin Rebecca Möltner hatte darauf geachtet, dass ja nichts nach draußen dringt. Der kalte Regen kam da wie bestellt. Keine Menschenseele zeigte sich auf der Straße, als Conny I. und Markus II. mit dem Fotografen ins Pfarrheim huschten. Der Smoking, den Markus sich für die Proklamation gegönnt hatte und Connys schwarzes Abendkleid blieben zum Glück trocken. Nur Minuten später standen die beiden als neues Prinzenpaar der Narrhalla Oberschleißheim (NOS) im Bürgerhaus auf der Bühne.

Die Hoheiten sind auch privat ein Ehepaar

Conny und Markus teilen sich in der närrischen Zeit nicht nur den Thron. Die beiden sind auch privat ein Ehepaar. Beide, er Polizist, sie Erzieherin, lieben Musik, tanzen gern und mögen historische Darstellungen; am liebsten im Zusammenhang mit den legendären Musketieren.

Auch die Jugend hat ihre Hoheiten: Meggie I. und Nico I. kennen sich schon lange aus dem Faschingsverein. © Dieter Michalek

Ins Reich der Fantasie driften mitunter auch Meggie I. und Nico I. ab – nach Alagaesia, eine fiktive Welt, in der der Drachenreiter Eragon Abenteuer erlebt. Die 13-jährige Realschülerin Meggie Ziegner und ihr Partner aus der NOS-Tanzgruppe der Teenies, Nico Beyersdorff (16), sind das Kinderprinzenpaar der Saison. Beide sind seit Jahren im Verein, kennen sich so gut, dass ein kleiner Spaß ihrer Regentschaft keinen Abbruch tun sollte. „Warum bist Du Prinz geworden?“, fragt einer den Nico. „Weil Meggie mich die ganze letzte Saison über genervt hat“, lautet die Antwort. Womöglich hat Prinz Nico I. ja bloß die blöde Frage des Reporters genervt.

Das Motto lautet heuer: Eragon und Musketiere

Getreu der Tradition des Vereins orientierte sich das Motto des Abends an den Vorlieben der Prinzenpaare. „Eragon und Musketiere“ also, auf der Bühne umgesetzt von den Tanzgruppen der Narrhalla. Dass die Proklamation im ersten Jahr ohne Corona-Einschränkungen etwas Besonderes darstellen würde, war von Beginn an zu spüren.

Knisternde Atmosphäre

Die Atmosphäre, einem Knistern gleich wie Elektrizität, hatte sich schon im Foyer des Bürgerhauses ausgebreitet. Der Festsaal selbst war ausverkauft. Vorn am Eingang begrüßte Albino Mazza die Gäste mit Handschlag. Der chronisch gut gelaunte Narrhalla-Präsident hält eine Zigarette in der Hand, sorgsam darauf achtend, dass der Regen die Glut nicht löscht. Ein letzter, tiefer Zug, dann geht es los: Auf in die närrische Jahreszeit. ANDREAS SACHSE

Faschingstermine der Narrhalla Oberschleißheim

05.01.23: Inthronisation, 20 Uhr Bürgerhaus Oberschleißheim, Eintritt: 10 €Euro; 15.01.23: Kinderball, 14 Uhr Bürgerhaus, Eintritt: 5/3 Euro; 21.01.23: Galaball, 20 Uhr Bürgerhaus, Eintritt: 15 Euro; 16.02.23: Weiberfasching, 19 Uhr Bürgerhaus, Eintritt: 10 Euro; 19.02.23: Faschingstreiben, 13 Uhr Bürgerplatz.i 20.02.23: Kinderball, 14 Uhr Bürgerhaus, Eintritt: 5/3 Euro.

Karten im Vorverkauf

Kartenvorverkauf für Inthronisation, Galaball und Weiberball: „Termina GmbH-Werbetechnik“, Freisinger Str. 11 (gegenüber Feuerwehr). Tel.: 089/315 41 70, Mail: PeterRamm@termina.de Karten Kinderball an der Abendkasse.